Дарио Чиризано: «Мне очень нравятся Гиллес и Пуарье. Тоже не хочу быть похожим ни на кого другого, выработать индивидуальный стиль»
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали гостями подкаста «Ход коньком», который ведут Екатерина Боброва и Андрей Журанков.
Чиризано: Мне очень нравится канадская пара Гиллес/Пуарье. Каждое движение вытекает из другого. И я тоже не хочу быть похожим ни на кого другого, хочется выработать свой индивидуальный стиль.
Пасечник: Французская пара – Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Что мне нравится в этой паре? Пластичность этих людей меня очень вдохновляет. Мне кажется, что у этой пары оригинальные программы. Возможно, у них повторяются элементы из года в год, но это оригинальная пара, которая отличается от других пар. Мне очень нравится стиль их программ – это современные, модерновые программы.
Чиризано: Еще у Шарлен [Гиньяр] и Марко [Фаббри] каждая деталь... Я восхищаюсь их работой. Они так пашут! Они на утренней тренировке могут выйти, раскататься и проехать произвольную. Это нонсенс! Каждая деталь, каждая нога, каждая рука проработана.
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