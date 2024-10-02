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Дарио Чиризано: «Мне очень нравятся Гиллес и Пуарье. Тоже не хочу быть похожим ни на кого другого, выработать индивидуальный стиль»

Фигуристы Пасечник и Чиризано назвали танцевальные дуэты, которые им нравятся.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано стали гостями подкаста «Ход коньком», который ведут Екатерина Боброва и Андрей Журанков.

Чиризано: Мне очень нравится канадская пара Гиллес/Пуарье. Каждое движение вытекает из другого. И я тоже не хочу быть похожим ни на кого другого, хочется выработать свой индивидуальный стиль.

Пасечник: Французская пара – Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Что мне нравится в этой паре? Пластичность этих людей меня очень вдохновляет. Мне кажется, что у этой пары оригинальные программы. Возможно, у них повторяются элементы из года в год, но это оригинальная пара, которая отличается от других пар. Мне очень нравится стиль их программ – это современные, модерновые программы.

Чиризано: Еще у Шарлен [Гиньяр] и Марко [Фаббри] каждая деталь... Я восхищаюсь их работой. Они так пашут! Они на утренней тренировке могут выйти, раскататься и проехать произвольную. Это нонсенс! Каждая деталь, каждая нога, каждая рука проработана.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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logoПоль Пуарье
Пайпер Гиллес
logoГабриэла Пападакис
logoГийом Сизерон
Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
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