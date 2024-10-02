Пасечник о группе Крыловой: «Мы как семья. Отношения между парами, между тренерами очень хорошие»

Фигуристы Пасечник и Чиризано рассказали об атмосфере в группе Крыловой.

Сегодня Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано победили в танцах на льду на чемпионате Москвы с результатом 187,54 балла.

«Очень хорошие эмоции, мы довольны работой, прокатом. Будем продолжать работать, стараться делать все еще более качественно, улучшаться, чтобы каждое движение вытекало из другого

У нас идея произвольного танца, что мы катаем две души, которые рождаются, познают этот мир, им интересно узнавать друг друга, и затем случается влюбленность, две души находят друг друга, у них возникает какая-то химия между друг другом. В заключительной части любовь разбивает все преграды, с помощью любви возможно все», – сказала Пасечник.

«Выложились сегодня на максимум, на 100%. Были ли какие-то изменения после контрольных прокатов? Выход из вращения стал другим, начало, беговые убрали, дорожки изменили. Был элемент на коленке, теперь прыжок, доработали руки», – отметил Чиризано.

«Мы как семья, мы друг за друга болеем в группе, друг друга поддерживаем, даже на тренировках – все катают прокаты и все друг друга поддерживают. Отношения между парами, между тренерами у всех очень хорошие. Как часто ездим в Одинцово для занятий с Алексеем Горшковым ? Никогда, мы не работаем [там], мы работаем только с Анжеликой Алексеевной [Крыловой ]», – добавила Пасечник.