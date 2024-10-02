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Пасечник о подходе к питанию: «Я на интервальном голодании. У меня по часам все расписано»

Фигуристка Елизавета Пасечник рассказала о своем подходе к питанию.

Пасечник и ее партнер Дарио Чиризано стали гостями подкаста «Ход коньком», который ведут Екатерина Боброва и Андрей Журанков.

Журанков: Дарио, что Лиза ест на завтрак?

Чиризано: Сырники. Ты же любишь сырники, нет? Либо вообще ничего не ешь. Я сам за то, чтобы завтракать, потому что нужны силы, нужна энергия. Просто если я не позавтракаю, лучше...

Пасечник: Лучше к нему не подходить. Дарио тоже любит сырники. И я люблю, но сейчас в основном не завтракаю. Я на интервальном голодании.

Журанков: Что это такое? Ешь-не ешь, ешь-не ешь, ешь-не ешь?

Пасечник: Нет, просто у меня по часам все расписано. У меня первый прием пищи получается в час дня, когда первая тренировка прошла уже.

Журанков: То есть Дарио уже бешеный к этому моменту?

Чиризано: Да, если я голодный. Если бы я не поел.

Пасечник: Получается, первый прием пищи у меня в час – это обед. И второй приём пищи, смотря во сколько мы заканчиваем, потому что в разные дни по-разному, но до семи вечера. Соки не пью. Кофе сейчас исключила. Сахар, всякие сиропы. Вот раньше я очень любила это все. Сейчас без сахара все пью. Чай, воду. Но я знаю, что, кстати, чай и кофе, даже вода с лимоном или минеральная вода – это уже считается едой, потому что обладает какими-то питательными веществами.

Боброва: И как давно ты сидишь на этой диете?

Пасечник: Уже месяца два, наверное.

Журанков: Это же нормальная история в спорте?

Боброва: Ну, смотри, когда у меня был пубертатный период, а он у меня был очень поздно, тренеры ко мне приходили и говорили: «Жирная корова, платье не налезает». Мне шили платье, утягивали по самое не хочу, тренер приходила и со всей силы утягивала платье: «Даже я в это влезу». И мне еще утягивали. Но когда я сидела на диетах, я ела. Если бы я не ела, я бы просто не выдержала такой темп тренировок.

Журанков: Лиза, а как ты искала систему?

Пасечник: Мне просто это сейчас необходимо, и это то, что мне помогает, если исключить дополнительную физическую нагрузку. То есть при интервальном голодании я могу сбрасывать свой лишний вес. У нас в основном нет полноценных прокатов во время первого льда, то есть нагрузка не такая сильная, как во время дневного льда. Поэтому мне бывает очень тяжело, но потом вот я пообедаю, у нас на следующем льду прокат, и уже, в принципе, силы есть, поэтому нормально.

Боброва: Ты обсуждала этот момент с Крыловой?

Пасечник: Да, мне очень помогает Анжелика Алексеевна (Крылова), поддерживает меня.

Боброва: А с диетологами ты не общалась?

Пасечник: Очень много общалась с различными диетологами.

Боброва: Просто самое главное, чтобы это было контролируемо. Не просто так: я решила ничего не есть, грубо говоря, а потом мы теряем здоровье. Это должно быть контролируемо.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
танцы на льду
logoЕкатерина Боброва
logoАнжелика Крылова
logoАндрей Журанков
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Питание
Диеты
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