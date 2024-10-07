Маргарита Базылюк: «Каскад с двумя четверными исполняю для себя. В программы его точно вставлять не стоит»
Маргарита Базылюк сообщила, что не будет вставлять в программы каскад 4-4.
– Ваш легендарный каскад из двух четверных прыжков через ойлер можно будет увидеть в соревновательных программах?
– В программы его точно вставлять не стоит. Два одинаковых прыжка судьи сочтут повтором.
Нынешний контент с двумя тройными акселями и двумя каскадами с четверным тулупом, к которому цепляются разные прыжки, вполне достаточен. Каскад с двумя четверными исполняю для себя, – сказала фигуристка.
Залп суперпрыжков от 13-летней Базылюк: такое не удавалось даже Трусовой и Валиевой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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