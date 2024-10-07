Маргарита Базылюк: «Каскад с двумя четверными исполняю для себя. В программы его точно вставлять не стоит»

Маргарита Базылюк сообщила, что не будет вставлять в программы каскад 4-4.

– Ваш легендарный каскад из двух четверных прыжков через ойлер можно будет увидеть в соревновательных программах?

– В программы его точно вставлять не стоит. Два одинаковых прыжка судьи сочтут повтором.

Нынешний контент с двумя тройными акселями и двумя каскадами с четверным тулупом, к которому цепляются разные прыжки, вполне достаточен. Каскад с двумя четверными исполняю для себя, – сказала фигуристка.

Залп суперпрыжков от 13-летней Базылюк: такое не удавалось даже Трусовой и Валиевой