Залп суперпрыжков от 13-летней Базылюк: такое не удавалось даже Трусовой и Валиевой
Маргарита Базылюк продолжает покорять наше фигурное катание.
На небольшом турнире в Петербурге выдала исторический прокат – столько суперпрыжков делала только Александра Трусова, но не в такой связке.
5 ультра-си в одной программе! Но это не рекорд по баллам для Базылюк
Мемориал Панина-Коломенкина 13-летняя Маргарита начала со сбоя: ошибка на тройном акселе отбросила на 4-е место после короткой программы.
Но догонять в произвольной фигуристки из группы Этери Тутберидзе умеют. Заявка у Базылюк была сверхсложной: тройной аксель и три четверных (два из них – в каскаде). Впрочем, Маргарита сразу же пошла по другой схеме и еще усложнила программу.
Начала с каскада тройной аксель – тройной тулуп, затем прыгнула сольные триксель и четверной сальхов. А на вторую половину оставила убойные каскады: четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель.
168,42 – впечатляющие баллы за произвольную. Хотя в прошлом году Маргарита набирала больше – на первенстве России было 170,89 балла даже с одним трикселем. Но это был главный старт для юниоров, Базылюк набрала топ-форму. А тут – самое начало сезона.
Ближайшая соперница отстала от Маргариты на 14 баллов – Елизавета Андреева набрала 154,34 с двумя четверными сальховами в прокате.
По сумме Базылюк, конечно, вырвалась в лидеры – 238,98 против 225,80 у Андреевой.
Невероятные оценки Маргарита встречала сдержанной улыбкой, сидя в одиночестве – Сергей Дудаков как раз выводил на лед ее главную соперницу.
Новая самая одаренная фигуристка Тутберидзе. В чем феномен Маргариты Базылюк?
В чем Маргарита уже лучшая, а где еще может прибавить?
Наши юниорки приучили к обилию прыжков ультра-си. Но прокат Базылюк все-таки выделяется:
● она первая девушка, исполнившая в одной программе два тройных акселя и три четверных прыжка,
● и всего вторая, справившаяся с пятью элементами ультра-си в прокате.
До этого пять суперпрыжков покорялись только Александре Трусовой в олимпийском сезоне – на контрольных прокатах и Олимпиаде Саша приземлила пять четверных.
Даже Камила Валиева устанавливала мировые рекорды с контентом чуть проще – триксель и три четверных.
При этом по оценке за технику и Трусова, и Валиева набирали больше, чем Маргарита. Это объясняется не только надбавками за качество исполнения, но еще и тем, что у юниорок на один элемент меньше (в произвольной нет дорожки шагов). А это как раз те 4-5 баллов, которых Базылюк пока не хватает до рекордных прокатов.
Если считать только баллы за прыжки, то Маргарита набрала с учетом GOE 85,01 балла. Трусова на Олимпиаде заработала прыжками чуть меньше – 84,87, а прокат Валиевой с рекордом мира на Гран-при России принес 84,17.
Конечно, это разные турниры, разный уровень и разные судейские бригады, но и Маргарита пока не взрослая топ-фигуристка.
Если брать базовую стоимость прыжков, то впереди Трусова – 79,39, у Базылюк – 71,1, у Валиевой – 65,67.
При этом у Базылюк есть не только запас в виде тройного акселя в короткой, но и козырь, который пока не добавляли в прокат – каскад из двух четверных сальховов.
Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?
Маргарите всего 13 лет. С новым возрастным цензом она выйдет во взрослые лишь в сезоне-2028/29. Существуют неплохие шансы, что уж к этому времени бан с России снимут. А сохранит ли Базылюк умопомрачительный контент?
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Юниорки
Итоговое положение
1. Маргарита Базылюк – 238,98
2. Елизавета Андреева – 225,80
3. Агата Петрова – 216,39
4. Валерия Шарапова – 212,22
5. Лидия Плескачева – 203,03
6. Анастасия Шигина – 189,19
Произвольная программа
1. Маргарита Базылюк – 168,42
2. Елизавета Андреева – 154,34
3. Агата Петрова – 141,96
4. Валерия Шарапова – 138,87
5. Лидия Плескачева – 135,75
6. Анастасия Шигина – 126,62
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф
Наша невероятная, феноменальная, потрясающая Марго!
Пусть это будет только начало твоих будущих свершений.
Лучшая, просто лучшая из лучших ❤
Но круто, конечно, однако с тех пор, как возраст повысили, всегда в голове мысль, что никакие выступления на юниорском уровне, даже самые блестящие, ничего не говорят о том, будет ли что-то на взрослом. Хотя раньше, глядя на таких, как та же Трусова-Щербакова-Косторная, было чёткое понимание, что только форс-мажор может помешать им всех победить, а всё золото мира может помешать собрать лишь конкуренция друг с другом.
Всё это не стало менее интересным, но стало иметь меньшее значение...