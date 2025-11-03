14

Георгий Куница: «Планируем выступать с Косторной в спорте. Может быть, выступим в конце этого сезона, либо в следующем»

Косторная и Куница могут выступить в паре уже в конце текущего сезона.

Фигурист Георгий Куница заявил, что они с Аленой Косторной планируют продолжать соревновательную карьеру. В конце сентября у спортсменов родился первенец – сын Дмитрий. 

«У нас будет новогодний тур, с шоу «Спящая красавица» едем в Минск. Потом «Щелкунчик» у нас будет, потом планируем выступать в спорте с Аленой Косторной. Может быть, выступим с ней в конце этого сезона. Либо в следующем. Посмотрим по ее восстановлению.

Рад, что подтвердил разряд КМС. Поставил цель, выполнил. Спасибо Насте Коробейниковой, которая мне в этом помогла. Наверное, она сейчас в поисках партнера. Неплохо себя показала. Может найти себе хорошего мальчика», – сказал Куница.

Косторная только родила – и уже на катке: рядом с мужем и его новой партнершей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
