Георгий Куница: «Планируем выступать с Косторной в спорте. Может быть, выступим в конце этого сезона, либо в следующем»

Фигурист Георгий Куница заявил, что они с Аленой Косторной планируют продолжать соревновательную карьеру. В конце сентября у спортсменов родился первенец – сын Дмитрий.

«У нас будет новогодний тур, с шоу «Спящая красавица» едем в Минск. Потом «Щелкунчик» у нас будет, потом планируем выступать в спорте с Аленой Косторной. Может быть, выступим с ней в конце этого сезона. Либо в следующем. Посмотрим по ее восстановлению.

Рад, что подтвердил разряд КМС. Поставил цель, выполнил. Спасибо Насте Коробейниковой, которая мне в этом помогла. Наверное, она сейчас в поисках партнера. Неплохо себя показала. Может найти себе хорошего мальчика», – сказал Куница.

