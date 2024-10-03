Тарасова о Базылюк: «Не каждому выдающемуся мужчине подвластна такая программа. А она сделала!»
Сегодня 13-летняя ученица Этери Тутберидзе победила на мемориале Панина в Санкт-Петербурге. В произвольной программе она исполнила два тройных акселя и три четверных прыжка.
«Молодец Маргарита! По прыжкам и катанию, что и говорить, она производит впечатление.
Кто еще прыгает столько четверных, тройных? Не каждому выдающемуся мужчине подвластна такая программа. А она сделала!
Будем надеяться, она продолжит развиваться. Спасибо тренерам, что не пропустили такой талант, заметили, воспитали, накатали. И ей спасибо за проделанную работу. Здорово!
Да и в целом две ученицы Тутберидзе взяли золото и серебро, можно только поздравить всю команду», – сказала Татьяна Тарасова.
Залп суперпрыжков от 13-летней Базылюк: такое не удавалось даже Трусовой и Валиевой
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