Тарасова о Базылюк: «Не каждому выдающемуся мужчине подвластна такая программа. А она сделала!»

Тарасова считает, что не каждый мужчина может исполнить программу Маргариты Базылюк.

Сегодня 13-летняя ученица Этери Тутберидзе победила на мемориале Панина в Санкт-Петербурге. В произвольной программе она исполнила два тройных акселя и три четверных прыжка.

«Молодец Маргарита! По прыжкам и катанию, что и говорить, она производит впечатление.

Кто еще прыгает столько четверных, тройных? Не каждому выдающемуся мужчине подвластна такая программа. А она сделала!

Будем надеяться, она продолжит развиваться. Спасибо тренерам, что не пропустили такой талант, заметили, воспитали, накатали. И ей спасибо за проделанную работу. Здорово!

Да и в целом две ученицы Тутберидзе взяли золото и серебро, можно только поздравить всю команду», – сказала Татьяна Тарасова.

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