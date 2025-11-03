5

Таисия Щербинина: «Пока делаем ставку на чистые прокаты. Хочется довести до идеала те элементы, которые у нас есть»

Щербинина и Петров отметили, что их ожидания от выхода во взрослые оправдались.

Пара Таисия Щербинина – Артем Петров прокомментировала выступление на этапе Гран-при России в Красноярске (2-е место).

Щербинина: Нам очень радостно, что получилось занять второе место, были небольшие помарочки, над которыми надо работать и исправлять.

Петров: К следующему этапу постараемся устранить все выявленные недочеты.

– Оправдались ожидания от взрослых соревнований?

Щербинина: Безусловно, оправдались, нам все очень нравится. Все невероятно круто. Ожидания оправдались на весь 101 процент.

– Насколько важен был мемориал Панина‑Коломенкина?

Петров: Поехали, чтобы был старт перед этапами Гран‑при, чтобы обкатать программы, накатать, получить небольшой соревновательный опыт.

– Вы следили за прокатом Бойковой и Козловского. Мотивирует ли их четверной выброс к изучению новых элементов и элементов ультра‑си?

Щербинина: Безусловно, но пока мы делаем ставку на чистые прокаты, хочется довести до идеала те элементы, которые у нас есть. Саша с Димой очень опытные ребята, думаю, они могут позволить себе делать четверной выброс, причем очень круто. В будущем в перспективе, думаю, все может быть.

– Может, по прыжкам?

Щербинина: Нет, у нас все просто. Накатываем наш набор элементов.

Петров: При переходе в мастера пока не планировали усложнять наш технический контент, надо обкатать поставленные элементы.

Щербинина: У меня в одиночке был любимый прыжок – риттбергер, когда перешла в пары, говорю: давайте, пожалуйста.

– А лутц и флип?

Щербинина: Артем их не прыгает.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Красноярье
logoАлександра Бойкова
пары
logoСерия Гран-при России
Артем Петров
Таисия Щербинина
logoсборная России
logoДмитрий Козловский
