Таисия Щербинина: «Пока делаем ставку на чистые прокаты. Хочется довести до идеала те элементы, которые у нас есть»

Щербинина и Петров отметили, что их ожидания от выхода во взрослые оправдались.

Пара Таисия Щербинина – Артем Петров прокомментировала выступление на этапе Гран-при России в Красноярске (2-е место).

Щербинина : Нам очень радостно, что получилось занять второе место, были небольшие помарочки, над которыми надо работать и исправлять.

Петров : К следующему этапу постараемся устранить все выявленные недочеты.

– Оправдались ожидания от взрослых соревнований?

Щербинина : Безусловно, оправдались, нам все очень нравится. Все невероятно круто. Ожидания оправдались на весь 101 процент.

– Насколько важен был мемориал Панина‑Коломенкина?

Петров : Поехали, чтобы был старт перед этапами Гран‑при, чтобы обкатать программы, накатать, получить небольшой соревновательный опыт.

– Вы следили за прокатом Бойковой и Козловского. Мотивирует ли их четверной выброс к изучению новых элементов и элементов ультра‑си?

Щербинина : Безусловно, но пока мы делаем ставку на чистые прокаты, хочется довести до идеала те элементы, которые у нас есть. Саша с Димой очень опытные ребята, думаю, они могут позволить себе делать четверной выброс, причем очень круто. В будущем в перспективе, думаю, все может быть.

– Может, по прыжкам?

Щербинина : Нет, у нас все просто. Накатываем наш набор элементов.

Петров : При переходе в мастера пока не планировали усложнять наш технический контент, надо обкатать поставленные элементы.

Щербинина : У меня в одиночке был любимый прыжок – риттбергер, когда перешла в пары, говорю: давайте, пожалуйста.

– А лутц и флип?

Щербинина : Артем их не прыгает.