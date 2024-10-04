Вайцеховская об оценках Базылюк: «Сомнительные докруты и приземления с тройных акселей оцениваются как прыжки, к которым нет вопросов. Зачем?»

Елена Вайцеховская недовольна оценками Маргариты Базылюк.

13-летняя Базылюк сделала пять ультра-си прыжков на турнире в Санкт-Петербурге и одержала победу.

«Маргарита Базылюк продемонстрировала в произвольной программе совершенно убойный по нынешним временам прыжковый контент, предсказуемо выиграла женский турнир на мемориале Панина, но впечатление двоякое. Не всякий парень подобный контент осилит — это правда. Сложность такого порядка в женских соревнованиях — это (и тоже правда) оружие массового поражения.

А вот к судейству есть вопросы. Когда сомнительные докруты и приземления с тройных акселей оцениваются в протоколе, как прыжки, к которым нет вопросов, когда в сложном каскаде степ-аут не слишком гладко маскируется под ойлер, и это тоже не находит отражения в протоколах, возникает вопрос: зачем? Какую цель этим преследуют судьи?

На мой взгляд, подобные вещи, и уж тем более происходящие на второразрядном турнире, не возвышают победителя, а унижают его. Как костыль убогому.

А Базылюк меж тем — совершенно не та спортсменка, которая в этих костылях нуждается», – написала Вайцеховская .

Залп суперпрыжков от 13-летней Базылюк: такое не удавалось даже Трусовой и Валиевой