Андрей Мозалев: «Кардинальных изменений после открытых прокатов нет, но с каждым разом все легче и легче катать»
Фигурист Андрей Мозалев оценил свое выступление на Мемориале Панина.
Мозалев занял пятое место с результатом 257,44 балла.
«Первые ощущения после проката – облегчение, как всегда после произвольной. Пока сыровато, но это начало сезона, работа идет.
Кардинальных изменений после открытых прокатов нет, но хочу отметить, что с каждым разом все легче и легче катать.
Уже успели обсудить некоторые недочеты после проката с тренерами. Завтра я улетаю, сегодня побуду дома и поеду отдохнувшим в Москву работать», – сказал Мозалев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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