Андрей Мозалев: «Кардинальных изменений после открытых прокатов нет, но с каждым разом все легче и легче катать»

Фигурист Андрей Мозалев оценил свое выступление на Мемориале Панина.

Мозалев занял пятое место с результатом 257,44 балла.

«Первые ощущения после проката – облегчение, как всегда после произвольной. Пока сыровато, но это начало сезона, работа идет.

Кардинальных изменений после открытых прокатов нет, но хочу отметить, что с каждым разом все легче и легче катать.

Уже успели обсудить некоторые недочеты после проката с тренерами. Завтра я улетаю, сегодня побуду дома и поеду отдохнувшим в Москву работать», – сказал Мозалев.