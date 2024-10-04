Андрей Мозалев: «В целом доволен прокатом короткой. Приехал не попадать в тройку, а узнать свои недочеты, чтобы до этапов Гран-при их убрать»

Андрей Мозалев рассказал, что в целом доволен прокатом короткой программы.

Фигурист получил 88,50 балла за прокат на Мемориале Панина-Коломенкина.

«На родном льду хорошо выступается. Лет десять тут тренировался, ощущения, как будто и не уезжал. Обидно за каскад, что сделал двойной вместо тройного. Аксель тоже можно было лучше... две ошибки, в целом доволен.

Усложнения в сезоне планируются для короткой программы, будем возвращать два четверных. Нужно немножко уверенности и стабильности на сальхове.

Большая конкуренция в самом начале сезона подстегивает, но особого внимания не обращаю.

По Петербургу, конечно, скучаю. Но я все еще тут учусь, приезжал на прокаты, на Гран-при приеду, в целом часто появляюсь здесь. К Москве и ее ритму жизни уже привык. Говорят, стал быстрее кататься, но сам этого не замечаю.

В большей степени я сюда приехал не в тройку попадать, а узнать свои недочеты, чтобы до этапов их убрать», – сказал фигурист.