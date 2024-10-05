Дмитрий Евгеньев: «Мухортову слегка беспокоит спина. Это из‑за достаточно больших нагрузок на тренировках»

Дмитрий Евгеньев рассказал, что Анастасию Мухортову беспокоит спина.

Мухортова и Евгеньев заняли третье место в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 199,54 балла.

– После нашей произвольной программы мы с Анастасией Мухортовой стали настолько дополнять друг друга, что стали одним целым. За нее отвечу я.

– Как здоровье Насти?

– Настю слегка беспокоит спина. Это из‑за достаточно больших нагрузок на тренировках. Плюс это место, как у любой девочки в парном катании, очень «больнючее». Но ничего страшного. Анастасия не просто фигуристка, а спортсменка. Она все героически дотерпела.

– На показательных будете выступать?

– Скорее всего, выступать не будем в виду того, что уже сегодня у нас самолет. Из ресторана сразу в аэропорт, – сказал Евгеньев .