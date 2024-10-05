Дмитрий Евгеньев: «Мухортову слегка беспокоит спина. Это из‑за достаточно больших нагрузок на тренировках»
Дмитрий Евгеньев рассказал, что Анастасию Мухортову беспокоит спина.
Мухортова и Евгеньев заняли третье место в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 199,54 балла.
– После нашей произвольной программы мы с Анастасией Мухортовой стали настолько дополнять друг друга, что стали одним целым. За нее отвечу я.
– Как здоровье Насти?
– Настю слегка беспокоит спина. Это из‑за достаточно больших нагрузок на тренировках. Плюс это место, как у любой девочки в парном катании, очень «больнючее». Но ничего страшного. Анастасия не просто фигуристка, а спортсменка. Она все героически дотерпела.
– На показательных будете выступать?
– Скорее всего, выступать не будем в виду того, что уже сегодня у нас самолет. Из ресторана сразу в аэропорт, – сказал Евгеньев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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