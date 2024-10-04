Евгеньев об ошибке во время проката: «Чуть‑чуть споткнулись. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев прокомментировали свое выступление с короткой программой.

Фигуристы набрали 71,29 балла на Мемориале Панина-Коломенкина.

– Насколько сложно выходить в начале сезона?

Мухортова: Не сложно. Это немножко тонизирует, а мы делаем то, что делаем каждый день.

Евгеньев: Нет в начале сезона такой сильной соревновательной составляющей. Не в обиду Санкт-Петербургу и Мемориалу Панина‑Коломенкина – эти старты проходящие. Все равно мы готовимся больше к чемпионату России.

Эти старты нам нужны как разогрев. Небольшое волнение присутствовало, но выходили как на прокат.

– На каких этапах Гран‑при вы будете участвовать?

Мухортова: На первом и на третьем – в Магнитогорске и Красноярске.

– Что случилось во время проката, когда вы споткнулись?

Евгеньев: Знаете, если мы сейчас все будем рассказывать, Настя все свалит на меня, я свалю на Настю. Я скажу так: мы чуть‑чуть споткнулись – все. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали.