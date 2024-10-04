Евгеньев об ошибке во время проката: «Чуть‑чуть споткнулись. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали»
Фигуристы набрали 71,29 балла на Мемориале Панина-Коломенкина.
– Насколько сложно выходить в начале сезона?
Мухортова: Не сложно. Это немножко тонизирует, а мы делаем то, что делаем каждый день.
Евгеньев: Нет в начале сезона такой сильной соревновательной составляющей. Не в обиду Санкт-Петербургу и Мемориалу Панина‑Коломенкина – эти старты проходящие. Все равно мы готовимся больше к чемпионату России.
Эти старты нам нужны как разогрев. Небольшое волнение присутствовало, но выходили как на прокат.
– На каких этапах Гран‑при вы будете участвовать?
Мухортова: На первом и на третьем – в Магнитогорске и Красноярске.
– Что случилось во время проката, когда вы споткнулись?
Евгеньев: Знаете, если мы сейчас все будем рассказывать, Настя все свалит на меня, я свалю на Настю. Я скажу так: мы чуть‑чуть споткнулись – все. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий