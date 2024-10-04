  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгеньев об ошибке во время проката: «Чуть‑чуть споткнулись. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали»
2

Евгеньев об ошибке во время проката: «Чуть‑чуть споткнулись. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев прокомментировали свое выступление с короткой программой.

Фигуристы набрали 71,29 балла на Мемориале Панина-Коломенкина. 

– Насколько сложно выходить в начале сезона?

Мухортова: Не сложно. Это немножко тонизирует, а мы делаем то, что делаем каждый день.

Евгеньев: Нет в начале сезона такой сильной соревновательной составляющей. Не в обиду Санкт-Петербургу и Мемориалу Панина‑Коломенкина – эти старты проходящие. Все равно мы готовимся больше к чемпионату России.

Эти старты нам нужны как разогрев. Небольшое волнение присутствовало, но выходили как на прокат.

– На каких этапах Гран‑при вы будете участвовать?

Мухортова: На первом и на третьем – в Магнитогорске и Красноярске.

– Что случилось во время проката, когда вы споткнулись?

Евгеньев: Знаете, если мы сейчас все будем рассказывать, Настя все свалит на меня, я свалю на Настю. Я скажу так: мы чуть‑чуть споткнулись – все. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
пары
Мемориал Панина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мемориал Панина. Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Мозалев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
26859 минут назадLive
Егор Рухин: «Рад, что на чемпионате Москвы все получилось. И в компонентах, и технически еще есть что улучшать, поэтому будем работать дальше»
14 минут назад
Андрей Мозалев: «В целом доволен прокатом короткой. Приехал не попадать в тройку, а узнать свои недочеты, чтобы до этапов Гран-при их убрать»
418 минут назад
Глеб Лутфуллин: «У Туктамышевой такой взгляд, что когда она каталась, судьи не могли поставить плохую оценку. Теперь она на меня так смотрит, и я катаю чисто»
1040 минут назад
Косторная о слухах про переход в Азербайджан: «Один сказал, а все поверили. У американских журналистов, видимо, обзор из-за океана лучше»
16сегодня, 15:23
Косторная о тренерстве: «Этому нужно уделять очень много времени, у нас с Куницей его пока нет. Мы пока сами планируем тренироваться и выступать»
3сегодня, 15:17
Бетина Попова: «Косторной предстоит достаточно длительное восстановление. Стараемся, чтобы оно было максимально аккуратным»
12сегодня, 15:07
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук победили, Хмелькова и Антонышев – 2-е, Маринина и Черненко – 3-и
3сегодня, 15:03
Александр Галлямов: «Накопилась небольшая партия подаренных плюшевых медведей. Собираюсь отдать их в детский дом»
3сегодня, 14:56
Дмитрий Козловский: «Мемориал Панина – это соревнование топового уровня. Организаторам надо подумать о том, чтобы на тренировках спортсмены выступали под музыку»
5сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Кэролайн и Брендан Маллен, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
1сегодня, 14:00Live
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко победили в парах, Беккари и Гуаризе – 2-е
2сегодня, 13:45
Гран-при среди юниоров. Санчес, Хагара, Чхве Ха Бин, Гартунг, Леванди представят произвольные программы
сегодня, 08:00
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Хагара – 2-й, Чхве Ха Бин – 3-й
1вчера, 21:36
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е
3вчера, 19:12
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
2вчера, 17:23
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
вчера, 13:02
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
22вчера, 12:41
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Лопарева и Бриссо – 2-е
вчера, 11:35
WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
52 октября, 17:10