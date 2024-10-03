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Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев представят короткие программы

4 октября Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят на мемориале Панина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

Начало – 15:40 по московскому времени. Прямая трансляция«Студия-38». 

Первая разминка

1. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев 

2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов 

3. Дарья Андреева – Александр Акимов 

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко 

5. Александра БойковаДмитрий Козловский 

6. Анастасия МишинаАлександр Галлямов 

7. Виктория ВасильеваРоман Запорожец 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
пары
Мемориал Панина
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
Виктория Васильева
Роман Запорожец
Елизавета Осокина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Артем Грицаенко
Алексей Карпов
Алиса Блинникова
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