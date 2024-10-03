Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев представят короткие программы
4 октября Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят на мемориале Панина.
Санкт-Петербург
Пары
Короткая программа
Начало – 15:40 по московскому времени. Прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
2. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
3. Дарья Андреева – Александр Акимов
Вторая разминка
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
5. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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