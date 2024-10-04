Козловский о противостоянии с Мишиной и Галлямовым: «Это здорово. Мне кажется, зрителям это интересно»
Бойкова и Козловский высказались о соперничестве с Мишиной и Галлямовым.
Пары выступают на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опережают Анастасию Мишину и Александра Галлямова на 1,16 балла.
«Это здорово. Мне кажется, зрителям это интересно. Я думаю, что публике не очень интересно смотреть на то, как мы будем приезжать куда-то по отдельности и соревноваться с другими ребятами.
Все-таки мы, мне кажется, основные дуэты и хотим соревноваться друг с другом на этапах», – сказал Козловский.
«Мы только за. В следующий раз встретимся с ними на этапе Гран-при также в Санкт-Петербурге», – добавила Бойкова.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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