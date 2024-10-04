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Козловский о противостоянии с Мишиной и Галлямовым: «Это здорово. Мне кажется, зрителям это интересно»

Бойкова и Козловский высказались о соперничестве с Мишиной и Галлямовым.

Пары выступают на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. После короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опережают Анастасию Мишину и Александра Галлямова на 1,16 балла.

«Это здорово. Мне кажется, зрителям это интересно. Я думаю, что публике не очень интересно смотреть на то, как мы будем приезжать куда-то по отдельности и соревноваться с другими ребятами.

Все-таки мы, мне кажется, основные дуэты и хотим соревноваться друг с другом на этапах», – сказал Козловский.

«Мы только за. В следующий раз встретимся с ними на этапе Гран-при также в Санкт-Петербурге», – добавила Бойкова

Даже фигуристы видят, что их спорт в кризисе – и предлагают план спасения

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
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