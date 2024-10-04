Косторная о слухах про переход в Азербайджан: «Один сказал, а все поверили. У американских журналистов, видимо, обзор из-за океана лучше»
Косторная и Куница прокомментировали слухи о переходе в Азербайджан.
Американский журналист Нолан Карни заявил в подкасте Дейва Лиза The Skating Lesson, что слышал о возможном переходе пары.
– Вчера была новость, что Алена Косторная якобы собралась выступать за Азербайджан. Поняли, что это было вообще?
Георгий Куница: Не поняли. Наблюдали за этим с попкорном в руках, было очень интересно.
Алена Косторная: Один сказал, а все поверили. Вот и все. У американских журналистов, видимо, обзор из-за океана лучше.
Георгий Куница: «Мы с Косторной очень любим Азербайджан, но нас с ним пока связывают только гранатовый сок и знакомство с Литвинцевым»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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