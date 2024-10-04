Косторная о слухах про переход в Азербайджан: «Один сказал, а все поверили. У американских журналистов, видимо, обзор из-за океана лучше»

Косторная и Куница прокомментировали слухи о переходе в Азербайджан.

Американский журналист Нолан Карни заявил в подкасте Дейва Лиза The Skating Lesson, что слышал о возможном переходе пары.

– Вчера была новость, что Алена Косторная якобы собралась выступать за Азербайджан. Поняли, что это было вообще?

Георгий Куница: Не поняли. Наблюдали за этим с попкорном в руках, было очень интересно.

Алена Косторная: Один сказал, а все поверили. Вот и все. У американских журналистов, видимо, обзор из-за океана лучше.

Георгий Куница: «Мы с Косторной очень любим Азербайджан, но нас с ним пока связывают только гранатовый сок и знакомство с Литвинцевым»