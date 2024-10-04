Косторная о тренерстве: «Этому нужно уделять очень много времени, у нас с Куницей его пока нет. Мы пока сами планируем тренироваться и выступать»
– Вчера вы были на мемориале Панина-Коломенкина в роли тренеров, выводили спортсменов на лед. Пробуете себя и в этом деле?
– Мы помогаем нашим ребятам (Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев, Мария Симонова – Петр Алексеенко). На тренировках тоже иногда даем им какие-то советы. Главные тренеры это поддерживают. Помогаем по-дружески.
– Видите свое будущее в роли тренеров серьезных спортсменов?
– Чтобы быть тренерами серьезных спортсменов, этому нужно уделять очень много времени. У нас этого времени пока что нет. Тем более мы пока сами планируем тренироваться и выступать.
А то, что мы выводили ребят на лед – просто помощь от старших товарищей и моральная поддержка, – сказала фигуристка.
У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?
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