Косторная о тренерстве: «Этому нужно уделять очень много времени, у нас с Куницей его пока нет. Мы пока сами планируем тренироваться и выступать»

Алена Косторная заявила, что они с Георгием Куницей пока не собираются уходить в тренерскую работу.

– Вчера вы были на мемориале Панина-Коломенкина в роли тренеров, выводили спортсменов на лед. Пробуете себя и в этом деле?

– Мы помогаем нашим ребятам (Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев, Мария Симонова – Петр Алексеенко). На тренировках тоже иногда даем им какие-то советы. Главные тренеры это поддерживают. Помогаем по-дружески.

– Видите свое будущее в роли тренеров серьезных спортсменов?

– Чтобы быть тренерами серьезных спортсменов, этому нужно уделять очень много времени. У нас этого времени пока что нет. Тем более мы пока сами планируем тренироваться и выступать.

А то, что мы выводили ребят на лед – просто помощь от старших товарищей и моральная поддержка, – сказала фигуристка.

У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?