Анжелика Крылова: «Некрасов приболел и не очень хорошо себя чувствовал. Приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску»
Анжелика Крылова сообщила, что Максим Некрасов приболел перед мемориалом Панина.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняла на турнире первое место с результатом 201,51 балла.
«Выступление было стабильное, было тяжело кататься, потому что ранние соревнования – в 10 утра, думаю, это на всех отразилось.
Ребята входят в сезон, конечно, надо еще накатывать программу, все было не так гладко, как хотелось бы. Но, в принципе, нормально прошел ритмический танец, в произвольном было немного потяжелее, потому что Максим немного приболел и не очень хорошо себя чувствовал.
Сейчас приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску», — сказала Крылова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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