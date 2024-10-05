  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анжелика Крылова: «Некрасов приболел и не очень хорошо себя чувствовал. Приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску»
8

Анжелика Крылова: «Некрасов приболел и не очень хорошо себя чувствовал. Приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску»

Анжелика Крылова сообщила, что Максим Некрасов приболел перед мемориалом Панина.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняла на турнире первое место с результатом 201,51 балла.

«Выступление было стабильное, было тяжело кататься, потому что ранние соревнования – в 10 утра, думаю, это на всех отразилось.

Ребята входят в сезон, конечно, надо еще накатывать программу, все было не так гладко, как хотелось бы. Но, в принципе, нормально прошел ритмический танец, в произвольном было немного потяжелее, потому что Максим немного приболел и не очень хорошо себя чувствовал.

Сейчас приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску», — сказала Крылова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
танцы на льду
Мемориал Панина
logoАнжелика Крылова
logoМаксим Некрасов
logoВасилиса Кагановская
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кагановская о произвольном танце на мемориале Панина: «По самоощущению бывали прокаты и получше. Сейчас было тяжело»
11сегодня, 09:30
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Коломенская и Фролов – 2-е, Абдулина и Крылов – 3-и
57сегодня, 08:11
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов лидируют после ритм-танца, Коломенская и Фролов – 2-е
111вчера, 10:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Денис Васильев: «Было так неловко из-за того, что я забыл костюм, хотелось спрятаться где-нибудь во время шестиминутной разминки»
7 минут назад
Джейсон Браун: «Моя новая произвольная программа – это простота, линии и красота»
422 минуты назад
Кагановская о произвольном танце на мемориале Панина: «По самоощущению бывали прокаты и получше. Сейчас было тяжело»
11сегодня, 09:30
Shanghai Trophy. Чха Чжун Хван победил, Васильев – 2-й, Браун – 3-й
29сегодня, 09:20
Мемориал Панина. Фролова, Куликова, Гущина, Фурсова, Кшецкая выступят с произвольными программами
36сегодня, 09:15Live
Елизавета Туктамышева: «Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Надеюсь, что это начало большого пути»
9сегодня, 08:55
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров победил, Литвинцев – 2-й, Эгадзе – 3-й, Грассль – 4-й
12сегодня, 08:20
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Коломенская и Фролов – 2-е, Абдулина и Крылов – 3-и
57сегодня, 08:11
Валиева лидирует в номинации «спортивный блогер» премии «Блогема», Медведева – 2-я
46сегодня, 06:59
Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Окада и Пеццетта покажут произвольные программы
2сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Самсонов после четвертого места на чемпионате Москвы: «Я устал...»
12сегодня, 09:13Фото
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Подгайная и Коваль выступят с произвольными танцами
сегодня, 06:40
Роман Костомаров: «Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Ограничения по отношению ко всем нашим спортсменам несправедливы»
вчера, 18:37
Угожаев о короткой программе: «Представляю себя человеком с улицы, которому очень тяжело, но он, несмотря ни на что, идет к своей цели»
вчера, 16:52
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль выиграли ритм-танец, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
1вчера, 16:37
Евгеньев об ошибке во время проката: «Чуть‑чуть споткнулись. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали»
2вчера, 15:00
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко победили в парах, Беккари и Гуаризе – 2-е
3вчера, 13:45
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Хагара – 2-й, Чхве Ха Бин – 3-й
13 октября, 21:36
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е
33 октября, 19:12
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
23 октября, 17:23