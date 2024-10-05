Анжелика Крылова: «Некрасов приболел и не очень хорошо себя чувствовал. Приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску»

Анжелика Крылова сообщила, что Максим Некрасов приболел перед мемориалом Панина.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняла на турнире первое место с результатом 201,51 балла.

«Выступление было стабильное, было тяжело кататься, потому что ранние соревнования – в 10 утра, думаю, это на всех отразилось.

Ребята входят в сезон, конечно, надо еще накатывать программу, все было не так гладко, как хотелось бы. Но, в принципе, нормально прошел ритмический танец, в произвольном было немного потяжелее, потому что Максим немного приболел и не очень хорошо себя чувствовал.

Сейчас приедем в Москву, будем лечиться и готовиться к Красноярску», — сказала Крылова .