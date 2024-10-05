Кагановская о произвольном танце на мемориале Панина: «По самоощущению бывали прокаты и получше. Сейчас было тяжело»
Фигуристы заняли на турнире первое место с результатом 201,51 балла.
Кагановская: Не самый наш лучший прокат, не самый чистый. Было много мелких помарочек, которые, возможно, заметили только мы, а может, они были видны — пока не можем сказать. По самоощущению бывали прокаты и получше. Сейчас было тяжело. Будем работать дальше, все ошибки учтем и будем двигаться вперед.
— Это первый опыт, когда катаетесь настолько рано и без тренировки перед соревнованием?
Кагановская: Настолько рано… Если честно, мне кажется, что да. Не могу вспомнить, чтобы сами соревнования были настолько рано. Обычно были утренние тренировки — семь утра, но чтобы соревнования были раньше 12, часа… 10 утра — это, конечно, да, немного тяжеловато.
— Можно ли сказать, что цели, которые ставили на этот старт, выполнены?
Некрасов: Ну, по короткому — да, произвольный — надо работать.
Кагановская: В целом все цели выполнены.
— Можно сказать, что сюда ехали именно за победой?
Некрасов: Мы показываем себя, а не гонимся за медалями.
Кагановская: Не думаем о местах, скажем так, когда едем на соревнования. Для нас основное — это сделать качественно свою работу, отблагодарить за работу своих тренеров. Для всех спортсменов это цель номер один.
Если ты выигрываешь золото с грязным прокатом и не смог показать себя на сто процентов — это внутри такое большое разочарование, грусть, печаль, тоска и так далее. Поэтому основное, что было важно для нас, — это сделать чисто наши программы и просто проверить себя, показать.
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