Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Курносенко и Варламов выступят с произвольными танцами
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Студия-38.
Первая разминка
1. Вероника Шульпина – Глеб Солович
2. Мария Нехаева – Федор Санин
3. Ульяна Ермакова – Егор Петров
4. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
Вторая разминка
5. Варвара Курносенко – Федор Варламов
6. Алиса Абдулина – Артем Крылов
7. Анна Коломенская – Артем Фролов
8. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Положение после ритм-танца
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 82,18
2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,60
3. Алиса Абдулина – Артем Крылов – 66,53
4. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 65,76
5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 64,66
6. Ульяна Ермакова – Егор Петров – 61,77
7. Мария Нехаева – Федор Санин – 59,87
8. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 54,82
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