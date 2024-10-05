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Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Курносенко и Варламов выступят с произвольными танцами

Кагановская и Некрасов покажут произвольный танец на Мемориале Панина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляцияСтудия-38.

Первая разминка

1. Вероника Шульпина – Глеб Солович

2. Мария Нехаева – Федор Санин

3. Ульяна Ермакова – Егор Петров

4. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

Вторая разминка

5. Варвара Курносенко – Федор Варламов

6. Алиса Абдулина – Артем Крылов

7. Анна Коломенская – Артем Фролов

8. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов

Положение после ритм-танца

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 82,18

2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,60

3. Алиса Абдулина – Артем Крылов – 66,53

4. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 65,76

5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 64,66

6. Ульяна Ермакова – Егор Петров – 61,77

7. Мария Нехаева – Федор Санин – 59,87

8. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 54,82

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
танцы на льду
Мемориал Панина
logoМаксим Некрасов
Артем Фролов
Егор Петров
logoВасилиса Кагановская
Таисия Линчевская
Алиса Абдуллина
Анна Коломенская
Ульяна Ермакова
Артем Крылов
Дмитрий Щербаков
Федор Варламов
Варвара Курносенко
Вероника Шульпина
Глеб Солович
Мария Нехаева
Федор Санин
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