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Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Линчевская и Щербаков выступят с ритм-танцами

4 октября Кагановская и Некрасов покажут ритм-танец на мемориале Панина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Короткая программа

Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция«Студия-38». 

Первая разминка

1. Вероника Шульпина – Глеб Солович

2. Мария Нехаева – Федор Санин 

3. Алиса Абдулина – Артем Крылов 

4. Ульяна Ермакова – Егор Петров 

Вторая разминка

5. Таисия ЛинчевскаяДмитрий Щербаков 

6. Анна Коломенская – Артем Фролов 

7. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов 

8. Варвара Курносенко – Федор Варламов 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
Мемориал Панина
logoМаксим Некрасов
Артем Фролов
logoВасилиса Кагановская
Таисия Линчевская
Анна Коломенская
Дмитрий Щербаков
Федор Варламов
Варвара Курносенко
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