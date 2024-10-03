Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Линчевская и Щербаков выступят с ритм-танцами
4 октября Кагановская и Некрасов покажут ритм-танец на мемориале Панина.
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Короткая программа
Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Вероника Шульпина – Глеб Солович
2. Мария Нехаева – Федор Санин
3. Алиса Абдулина – Артем Крылов
4. Ульяна Ермакова – Егор Петров
Вторая разминка
5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
6. Анна Коломенская – Артем Фролов
7. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
8. Варвара Курносенко – Федор Варламов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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