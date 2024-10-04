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Траньков о заявке Загитовой на грант: «Алина могла и не 75 миллионов попросить, а 150. Она же просит не на свои нужды, а на культурное мероприятие для людей»

Максим Траньков заявил, что не видит ничего плохого в заявке Загитовой на грант.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. 

– Загитова и 75 миллионов на грант для ее шоу – тема, которую обсуждают. Твое мнение?

– И ее осуждают, конечно? Ну... выражусь цензурно: каждый делает кое-что как хочет. А то с меня дочь берет 100 рублей за каждое нецензурное слово.

Я про это уже говорил: если людям нравится жить в обществе осуждения, где все вокруг делают все неправильно, флаг им в руки. Если есть система, при которой можно попросить грант у государства, в чем проблема? Она могла и не 75 миллионов попросить, а 150.

– Согласен про общество осуждения, но если речь идет о деньгах налогоплательщиков, это не меняет ситуацию?

– Но она же это просит не на свои нужды, а на культурное мероприятие для людей. Не вижу в этом ничего плохого.

– Ты не видел шоу «Хранители времени»? Чтобы понимать качество – оно неплохое, кстати.

– Нет, не видел. Я вообще мало что читаю и не смотрю телевизор, как сказал. У нас есть только детский, там всегда включен канал «Карусель». В моей жизни хватает фигурного катания – я тренирую, езжу – чтобы еще летать в Казань смотреть шоу, – сказал олимпийский чемпион, тренер. 

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМаксим Траньков
logoсборная России
logoАлина Загитова
logoСпорт-Экспресс
деньги
ледовые шоу
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