Траньков о заявке Загитовой на грант: «Алина могла и не 75 миллионов попросить, а 150. Она же просит не на свои нужды, а на культурное мероприятие для людей»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
– Загитова и 75 миллионов на грант для ее шоу – тема, которую обсуждают. Твое мнение?
– И ее осуждают, конечно? Ну... выражусь цензурно: каждый делает кое-что как хочет. А то с меня дочь берет 100 рублей за каждое нецензурное слово.
Я про это уже говорил: если людям нравится жить в обществе осуждения, где все вокруг делают все неправильно, флаг им в руки. Если есть система, при которой можно попросить грант у государства, в чем проблема? Она могла и не 75 миллионов попросить, а 150.
– Согласен про общество осуждения, но если речь идет о деньгах налогоплательщиков, это не меняет ситуацию?
– Но она же это просит не на свои нужды, а на культурное мероприятие для людей. Не вижу в этом ничего плохого.
– Ты не видел шоу «Хранители времени»? Чтобы понимать качество – оно неплохое, кстати.
– Нет, не видел. Я вообще мало что читаю и не смотрю телевизор, как сказал. У нас есть только детский, там всегда включен канал «Карусель». В моей жизни хватает фигурного катания – я тренирую, езжу – чтобы еще летать в Казань смотреть шоу, – сказал олимпийский чемпион, тренер.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0
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