Министр спорта Татарстана о заявке Загитовой на грант: «Это ее личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает»

Министр спорта Татарстана оценил размер запрошенного Загитовой гранта.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге.

Ранее в Казани прошло шоу фигуристки «Хранители времени».

«Алина и ее команда провели в Казани свое первое ледовое шоу. В нем она выступила как генеральный менеджер, была задействована очень большая команда. Знаю, как это было непросто.

Было ограничение по времени и была задача следовать тематике про Татарстан. Оценку должен давать не я, а зрители. Они остались довольны. Было три шоу, и практически каждое из них собрало аншлаг.

Я не скажу, что я гуру ледовых шоу, но их достаточно много в нашей стране и среди них есть здоровая конкуренция. С появлением нового продукта каждое шоу становится обсуждаемым, появляется много дискуссий, где-то субъективные мнения, но мы, как Татарстан, удовлетворены тем продуктом, который Алина и ее команда сделали.

То, что сейчас она претендует на новые гранты и новые возможности, это ее личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает.

Возможно, в ней и присутствует юношеский максимализм в силу достаточно юного возраста. Но то, что мы отработали, у нас получилось. Поэтому пусть дерзает.

Наверное, можно заявиться и на большие деньги. Это же вопрос формата, нужно вникнуть в концепт. Может, это вообще стоит дороже. Не разобравшись в нюансах, сложно говорить, насколько это дорогостояще, или нет», – сказал Владимир Леонов.

Почему Алина Загитова все больше раздражает