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Алиев выступит с показательным номером на Мемориале Панина-Коломенкина

Фигурист Дмитрий Алиев выступит с показательным номером на Мемориале Панина.

«Дмитрий принял решение выступить на турнире с показательным номером», – сообщили в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Показательные выступления пройдут завтра, начало – 19:45 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
мужское катание
Мемориал Панина
logoДмитрий Алиев
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга
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