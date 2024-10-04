Алиев выступит с показательным номером на Мемориале Панина-Коломенкина

Фигурист Дмитрий Алиев выступит с показательным номером на Мемориале Панина.

«Дмитрий принял решение выступить на турнире с показательным номером», – сообщили в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Показательные выступления пройдут завтра, начало – 19:45 по московскому времени.