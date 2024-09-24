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Алиев о совпадении темы произвольной с Гуменником: «Я не ошибся, когда думал, что это будут две разные красивые истории об «Онегине»

Фигурист Дмитрий Алиев высказался о совпадении темы произвольной с Гуменником.

– На прокатах в «Юбилейном» ты показал свои новые программы. Короткая на песню «Синяя вечность», но не в исполнении Муслима Магомаева. Почему?

– Да, исполнители этой песни Алессандро Сафина и Эмин Агаларов, который был знаком с Магомаевым. Мне показалось, что исполнение этой известной песни дуэтом, где первая часть поется на итальянском, а вторая на русском, больше подходит к ледовой истории. 

В принципе, это очень сильная музыка, которая в любом случае «держит» тебя. Но для меня исполнение «О, море, море» Муслимом Магомаевым – больше для души, чтобы уединиться и слушать дома у камина или уехать на море, сидеть на берегу, включить запись. Мне же хотелось немного другого, и Сафина и Агаларов больше подошли для этой идеи.

Современные исполнители, перепевая песни прошлых лет, ставшие хитами, дают этой музыке и поэзии новую жизнь, тем самым продлевая память о выдающихся людях, сохраняют генетический культурный код, сближая поколения.

Программу ставили нашей командой – Евгений Владимирович Рукавицын, Валентин Николаевич Молотов и Ольга Германовна Глинка.

– Когда-то ты говорил, что не можешь кататься под композиции, которые исполняются на «разрыв аорты», и даже отказался от программы на песню Димаша, потому что «слезы и эмоции душили». Сейчас, похоже, это преодолел?

– Сейчас такие композиции, наоборот, дают мне силы и подстегивают. Даже когда я чувствую усталость, сильная музыка толкает и тянет за собой вперед. Как, например, песня в этой новой короткой – она как волны, которые бьются о берег. Главное, поймать свою волну, которая энергетически тебя сможет поднять.

– В твоей новой произвольной на саундтрек из фильма «Онегин» своеобразное музыкальное оформление. Почему решили сделать так?

– Программа действительно поставлена на музыку из фильма «Онегин». У нас не было задачи пересказать сюжет, мы сосредоточились лишь на одном эпизоде – письме Онегина Татьяне. Это, кстати, подчеркнуто в моем костюме.

Как свет свечи на письменном столе освещает лишь часть костюма, так и мы в программе осветили только конкретный момент жизни Евгения, связанный с письмом.

Не знаю, почему, но после просмотра фильма, именно это в меня «попало», я почувствовал, что хочу эту идею реализовать, причем, именно со словами, которые звучали в фильме под музыку.

– Но это же сложнее? Одно дело – музыка, другое – стихотворение, где мелодия звучит, скорее, фоном.

– Это было для меня испытанием, но хочу сказать большое спасибо постановщику Никите Михайлову, который сориентировал, что и как будем делать в подаче образа. Мы постарались обыграть конкретно то, о чем говорится в письме, чтобы зрители все понимали.

– Твоя программа не похоже на ту, что показал Петя Гуменник, у которого также «Онегин».

– Это с самого начала было понятно. И у меня даже мысли не закрадывалось что-то поменять, когда стало известно, что мы взяли саундтрек из одного и того же фильма. Во-первых, это был мой выбор. Во-вторых, я понимал, что все равно будут две разные истории, потому что мы с Петей разные, постановщики программ разные и, как выяснилось, даже сюжеты у нас разные. Я не ошибся, когда думал, что это будут две разные красивые истории об «Онегине», – сказал Алиев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoсборная России
мужское катание
Никита Михайлов
Валентин Молотов
Евгений Рукавицын
Ольга Глинка
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
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