Алиев о том, что мотивирует продолжать карьеру: «Ни в коем случае не финансовые причины. Скорее, внутренний спортивный интерес к делу, которым занимаюсь»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.

– Дима, раз идешь в новый сезон, это означает, что все твои внутренние сомнения отпали?

– Да.

– Что повлияло на решение продолжать спортивную карьеру, а не предпочесть выступления в шоу? Желание раскрыться по-новому, соревновательный адреналин или финансовые причины?

– Ни в коем случае не финансовые причины. Скорее, внутренний спортивный интерес к делу, которым занимаюсь. Приостановить спортивную карьеру я хотел тогда, когда случались нехорошие сезоны, не получалось вытащить и направить себя в то русло, где я был конкурентоспособен, мог показать свой максимум, хорошо кататься. А ведь именно это доставляло большое удовольствие мне как спортсмену и как человеку, который стремится показать свой уровень и мастерство.

После моего неудачного сезона прошло почти три года. Я думаю, что прошлый сезон как раз и показал, что нужно продолжать, потому что все складывается более-менее хорошо.

– То есть фраза, сказанная на Спартакиаде в Магнитогорске, была лишь эмоциональным выхлопом?

– Какая фраза?

– Про отсутствие мотивации.

– Да, это было сказано на эмоциях, в моменте. И мы с тренером Евгением Владимировичем Рукавицыным попытались сразу все разъяснить. Понимаете, так бывает, после неудачного проката не можешь сдержаться и кажется, что все очень плохо. А на следующий день получается и, как ни странно, возможно, адреналин и ажиотаж, вызванный высказываниями на эмоциях, как раз и помогает в этом. Фигуристы – люди творческие, эмоциональные, и на это надо делать скидку.

Перед Спартакиадой я был в отличной форме, и вдруг сбой, ошибка – я не был к этому готов. А на следующий день все удалось, поэтому, наверное, и хорошо, что «выговорился», хотя не все это поняли, – сказал Алиев .