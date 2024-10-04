13

Диана Дэвис: «Я никогда не хотела кататься за Америку»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, почему не перешли в сборную США.

– Давайте проясним и другую тему: насколько правдивы слухи, что вы хотели кататься за США?

Диана: Я никогда не хотела кататься за Америку. 

– Ну это было бы понятным решением: у вас есть паспорт США, у Глеба – грин-карта. 

Глеб: Да, наверное, в этом была бы своя логика. И в домашних обсуждениях этот вариант звучал.

Но это же выбор не только флага, но и сборной – тех людей, с которыми мы пройдем следующие олимпийские циклы. Мы хотели выступать и соревноваться – и хотели делать это под началом именно Маки Гиоргобиани, потому что всем очевидно, сколько она за последние годы сделала для сборной.

Именно благодаря ей команду теперь воспринимают как серьезного игрока в мире. Да, быть может, это не сборная США по степени влияния, размеру и титулованности, но это сильная команда, и мы гордимся быть ее частью. 

– Насколько вы учитывали то, что в сборной США конкуренция была бы выше?

Глеб: Объективно: уровень конкуренции был бы совсем другой. Но нас не это останавливало – в российской сборной тоже не было недостатка в конкуренции, мы ее не боимся.

Но дело в том, что в американской сборной очень много ограничений – например, тебя могут отправить только на один «челленджер», а больше взять нельзя, даже если ты ездишь по турнирам за свой счет. 

Диана: У них довольно закрытая система принятия решений, и если ты хочешь выступать много и на разных турнирах, это зависит не от тебя. 

Глеб: При этом, конечно, у больших сборных обычно совсем другая поддержка судей, мы это понимаем. И да, при смене флага оценки откатываются сильно назад, это всем известно. Но честно – мы ни капли не жалеем о принятом решении. И благодарны, что Грузия приняла нас в команду.

– Ваша карьера состоит из двух очень разных частей: есть ощущение, что не хочется вспоминать ту первую, российскую?

Глеб: Нет, конечно. Если и можно говорить о том, что мы вышли в первый сезон под грузинским флагом с чистого листа – то только с психологической точки зрения.

Конечно, выступления за российскую сборную – часть нашей спортивной истории, нашей карьеры. Это огромный опыт, в том числе опыт работы с легендарным Игорем Шпильбандом. Это вообще важнейшая часть нашего представления о танцах на льду. 

Мы очень многому научились у него, но еще он сильно повлиял на нас в аспекте человеческих отношений, – рассказали Дэвис и Смолкин.

Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: блат, свадьба в США, жизнь в Канаде

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
танцы на льду
logoИгорь Шпильбанд
logoсборная США
сборная Грузии
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Дениса Тена. Лим и Куан, Ташлерова и Ташлер, Мразкова и Мразек, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы
5сегодня, 07:00Live
Медведева, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами на Мемориале Тена
691 октября, 06:23
Самоделкина, Губанова, Эгадзе, Грассль, Литвинцев, Дэвис и Смолкин, Ташлерова и Ташлер выступят на Мемориале Дениса Тена
6110 сентября, 15:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глеб Смолкин: «Не скрываем, что хотим оказаться в топе мировых танцев. Хотим знать, что дошли до максимально возможного для нас уровня»
623 минуты назад
Смолкин о переезде из России: «Поняли, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго»
1232 минуты назад
София Захарова рассказала о травме ноги: «Сейчас прохожу курс реабилитации, постепенно восстанавливаюсь на льду»
140 минут назад
Смолкин про слова о блате: «Я пытался объяснить, но это не напечатали. Если под блатом понимать известность родителей, то тогда да, мы блатные дети»
740 минут назад
Смолкин о том, когда сделал предложение Дэвис «Это был март 2022-го. Понял, что больше не хочу тянуть – такое в мире творится, что незачем ждать»
648 минут назад
Глеб Смолкин: «Мы с Дианой на третьем курсе Астраханского государственного технического университета. Учимся онлайн, сдаем экзамены по зуму»
452 минуты назад
Дэвис и Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы
15сегодня, 06:49
Медведева о своем шоу: «Главная фишка шоу – упор на высокие технологии. Мы уже заказали сорок тонн оборудования»
33сегодня, 06:35
Трусова, Туктамышева, Ягудин, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов выступят на шоу Медведевой
38сегодня, 06:31
Вайцеховская об оценках Базылюк: «Сомнительные докруты и приземления с тройных акселей оцениваются как прыжки, к которым нет вопросов. Зачем?»
46сегодня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Санчес, Хагара, Чхве Ха Бин, Гартунг, Леванди представят произвольные программы
17 минут назад
Мемориал Дениса Тена. Лим и Куан, Ташлерова и Ташлер, Мразкова и Мразек, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы
5сегодня, 07:00Live
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вейон и Брэндис, Синкон-Дебю и Селестино покажут ритм-танцы
сегодня, 06:14
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Маринина и Черненко, Хмелькова и Антонышев покажут произвольные программы
сегодня, 06:13
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе, Чан и Хоу выступят с произвольными программами
1сегодня, 06:13
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Хагара – 2-й, Чхве Ха Бин – 3-й
1вчера, 21:36
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е
3вчера, 19:12
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
2вчера, 17:23
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
вчера, 13:02
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
22вчера, 12:41