Диана Дэвис: «Я никогда не хотела кататься за Америку»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, почему не перешли в сборную США.

– Давайте проясним и другую тему: насколько правдивы слухи, что вы хотели кататься за США?

Диана: Я никогда не хотела кататься за Америку.

– Ну это было бы понятным решением: у вас есть паспорт США, у Глеба – грин-карта.

Глеб: Да, наверное, в этом была бы своя логика. И в домашних обсуждениях этот вариант звучал.

Но это же выбор не только флага, но и сборной – тех людей, с которыми мы пройдем следующие олимпийские циклы. Мы хотели выступать и соревноваться – и хотели делать это под началом именно Маки Гиоргобиани, потому что всем очевидно, сколько она за последние годы сделала для сборной.

Именно благодаря ей команду теперь воспринимают как серьезного игрока в мире. Да, быть может, это не сборная США по степени влияния, размеру и титулованности, но это сильная команда, и мы гордимся быть ее частью.

– Насколько вы учитывали то, что в сборной США конкуренция была бы выше?

Глеб: Объективно: уровень конкуренции был бы совсем другой. Но нас не это останавливало – в российской сборной тоже не было недостатка в конкуренции, мы ее не боимся.

Но дело в том, что в американской сборной очень много ограничений – например, тебя могут отправить только на один «челленджер», а больше взять нельзя, даже если ты ездишь по турнирам за свой счет.

Диана: У них довольно закрытая система принятия решений, и если ты хочешь выступать много и на разных турнирах, это зависит не от тебя.

Глеб: При этом, конечно, у больших сборных обычно совсем другая поддержка судей, мы это понимаем. И да, при смене флага оценки откатываются сильно назад, это всем известно. Но честно – мы ни капли не жалеем о принятом решении. И благодарны, что Грузия приняла нас в команду.

– Ваша карьера состоит из двух очень разных частей: есть ощущение, что не хочется вспоминать ту первую, российскую?

Глеб: Нет, конечно. Если и можно говорить о том, что мы вышли в первый сезон под грузинским флагом с чистого листа – то только с психологической точки зрения.

Конечно, выступления за российскую сборную – часть нашей спортивной истории, нашей карьеры. Это огромный опыт, в том числе опыт работы с легендарным Игорем Шпильбандом . Это вообще важнейшая часть нашего представления о танцах на льду.

Мы очень многому научились у него, но еще он сильно повлиял на нас в аспекте человеческих отношений, – рассказали Дэвис и Смолкин.

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