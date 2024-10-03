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Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Ташлерова и Ташлер, Мразкова и Мразек, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы

4 октября Диана Дэвис и Глеб Смолкин покажут ритм-танец на мемориале Дениса Тена.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 9:00 по московскому времени. 

Первая разминка

3. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

4. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

Вторая разминка

6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Третья разминка

9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Четвертая разминка 

14. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США)

16. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Пятая разминка 

18. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

21. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Изабелла Флорес
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Катержина Мразкова
Даниэль Мразек
Фиби Беккер
Джеймс Эрнандес
Мари Дюпайяж
Тома Набе
Милла Рууд Рейтан
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