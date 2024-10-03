Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Ташлерова и Ташлер, Мразкова и Мразек, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы
4 октября Диана Дэвис и Глеб Смолкин покажут ритм-танец на мемориале Дениса Тена.
ISU Challenger
Мемориал Дениса Тена
Астана, Казахстан
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 9:00 по московскому времени.
Первая разминка
3. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
4. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
Вторая разминка
6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Третья разминка
9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Четвертая разминка
14. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США)
16. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Пятая разминка
18. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
21. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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