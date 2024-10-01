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Медведева, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами на Мемориале Тена

Медведева, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин выступят на Мемориале Тена.

Спортсмены покажут показательные программы.

В гала-концерте примут участие Евгения Медведева, Евгения ТарасоваВладимир Морозов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Анастасия Губанова (Грузия), Мари-Пьер Лерэ (Франция), Грейси Голд (США), Чха Чжун Хван (Южная Корея) и другие фигуристы.

Мемориал Дениса Тена пройдет с 3 по 6 октября в Астане, гала-концерт состоится 5 октября.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети турнира
танцы на льду
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пары
мужское катание
женское катание
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logoВладимир Морозов
logoЕвгения Медведева
logoГрейси Голд
Анастасия Губанова
сборная Грузии
Чха Чжун Хван
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Мемориал Дениса Тена
Ника Эгадзе
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