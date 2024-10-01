Медведева, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами на Мемориале Тена

Медведева, Тарасова и Морозов, Дэвис и Смолкин выступят на Мемориале Тена.

Спортсмены покажут показательные программы. В гала-концерте примут участие Евгения Медведева , Евгения Тарасова – Владимир Морозов , Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Ника Эгадзе (Грузия), Анастасия Губанова (Грузия), Мари-Пьер Лерэ (Франция), Грейси Голд (США), Чха Чжун Хван (Южная Корея) и другие фигуристы. Мемориал Дениса Тена пройдет с 3 по 6 октября в Астане, гала-концерт состоится 5 октября.