Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами

4 октября на турнире Shanghai Trophy будут разыграны медали в танцах на льду.

Shanghai Trophy Шанхай, Китай Танцы на льду Произвольный танец Начало – 13:45 по московскому времени. Первая разминка 1. Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай) 2. Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай) 3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) 4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) После ритм-танца 1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,99 2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,35 3. Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай) – 58,49 4. Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай) – 57,83