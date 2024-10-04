Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами
4 октября на турнире Shanghai Trophy будут разыграны медали в танцах на льду.
Шанхай, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13:45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай)
2. Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай)
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
После ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,99
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,35
3. Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай) – 58,49
4. Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай) – 57,83
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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