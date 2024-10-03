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Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо покажут ритм-танцы

Итальянцы Гиньяр и Фаббри выступят с ритм-танцем на Shanghai Trophy.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:30 по московскому времени

Старт-лист

1. Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай).

2. Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай)

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

4. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия)

Опубликовала: Мария Селенкова
результаты
танцы на льду
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Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр
Жоффре Бриссо
Евгения Лопарева
Shanghai Trophy
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