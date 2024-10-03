Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо покажут ритм-танцы

Итальянцы Гиньяр и Фаббри выступят с ритм-танцем на Shanghai Trophy.

Shanghai Trophy Шанхай, Китай Танцы на льду Ритм-танец Начало – 13:30 по московскому времени Старт-лист 1. Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай). 2. Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай) 3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) 4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)