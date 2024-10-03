Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри, Лопарева и Бриссо покажут ритм-танцы
Итальянцы Гиньяр и Фаббри выступят с ритм-танцем на Shanghai Trophy.
Шанхай, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:30 по московскому времени
Старт-лист
1. Цзюньфэй Жэнь – Цзяньин Син (Китай).
2. Цзыси Сяо – Линхао Хэ (Китай)
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Опубликовала: Мария Селенкова
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