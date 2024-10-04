Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Маринина и Черненко, Хмелькова и Антонышев покажут произвольные программы
4 октября Хабибуллина и Княжук покажут произвольную программу на чемпионате Москвы.
Чемпионат Москвы по фигурному катанию
Пары
Произвольная программа
Начало – 18:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев
2. Софья Маринина – Роман Черненко
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
После короткой программы
1. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук - 74,57
2. Софья Маринина – Роман Черненко - 55,62
3. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 54,17
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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