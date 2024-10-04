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Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Маринина и Черненко, Хмелькова и Антонышев покажут произвольные программы

4 октября Хабибуллина и Княжук покажут произвольную программу на чемпионате Москвы.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию

Пары

Произвольная программа

Начало – 18:00 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев

2. Софья Маринина – Роман Черненко

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

После короткой программы

1. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук - 74,57

2. Софья Маринина – Роман Черненко - 55,62

3. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 54,17

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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logoНаталья Хабибуллина
Владислав Антонышев
Чемпионат Москвы
Ева Хмелькова
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