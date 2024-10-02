Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Хмелькова и Антонышев, Маринина и Черненко покажут короткие программы
3 октября на чемпионате Москвы пары выступят с короткими программами.
Чемпионат Москвы по фигурному катанию
Пары
Короткая программа
Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
2. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев
3. Софья Маринина – Роман Черненко
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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