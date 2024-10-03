0

Ковалев о пропуске сезона из-за травмы: «Были мысли и о завершении карьеры, и о смене тренера»

Артем Ковалев признался, что думал о завершении карьеры, пока был травмирован.

Фигурист пропустил прошлый сезон из-за перелома ноги. Сегодня он выступил на чемпионате Москвы и занял четвертое место в короткой программе с результатом 80,23 балла.  

«Очень неоднозначные ощущения. Очень рад, очень волновался, но получилось неплохо для первого старта за год. Было морально тяжело выходить, очень переживал.

Вначале работали над восстановлением прыжков, чтобы не было травм. Чтобы она не повторилась. Узнал полторы недели назад о том, что еду на этот старт, поэтому пришлось уже физически готовиться, накатывать программы целиком. Катать, катать, катать.

Были мысли и о завершении (карьеры), и о смене тренера. Мысли о завершении были каждый день, пока лежал дома. На лед вышел в январе. Очень много всего было, но потом просто собрался с мыслями и решил, что буду кататься до тех пор, пока со здоровьем все будет в порядке.

Я катал произвольную программу с двумя четверными прыжками. Завтра тоже планирую катать с двумя. Посмотрим, что получится. Надеюсь, все будет гладко.

Какая цель на этот сезон? Бороться, работать, несмотря на то, что были проблемы с ногой. В конце сезона в идеале хотел бы прыгнуть четыре четверных. Думаю, на следующем этапе будем прыгать три. Завтра идем в два четверных. Поэтому думаю, что четыре четверных к финалу вполне реально. Тулуп, сальхов, риттбергер, либо флип, либо лутц», — сказал Ковалев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
мужское катание
logoМатч ТВ
logoАртем Ковалев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниил Самсонов: «Проблем с мотивацией у меня точно нет, мне еще есть что доказать»
20 минут назад
Даниил Самсонов: «Чтобы бороться за высокие места на ЧР, нужны старшие четверные. Я начал восстанавливать флип, лутц и риттбергер»
225 минут назад
Чемпионат Москвы. Самсонов выиграл короткую программу, Федоров – 2-й, Рухин – 3-й, Ковалев – 4-й
40сегодня, 13:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Самсонов: «Проблем с мотивацией у меня точно нет, мне еще есть что доказать»
20 минут назад
Даниил Самсонов: «Чтобы бороться за высокие места на ЧР, нужны старшие четверные. Я начал восстанавливать флип, лутц и риттбергер»
225 минут назад
Наталья Хабибуллина: «Было тревожно брать музыку «Carmina Burana». Как говорила Нина Мозер, мы должны кататься не хуже Волосожар и Транькова»
234 минуты назад
Мемориал Панина. Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Мозалев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
345 минут назад
Мемориал Панина. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев представят короткие программы
654 минуты назад
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Линчевская и Щербаков выступят с ритм-танцами
2сегодня, 19:31
Мемориал Панина. Фролова, Гущина, Куликова, Важнова, Кшецкая покажут короткие программы
1сегодня, 19:23
Бережная о выступлениях дочери: «Теперь я понимаю, почему все родители уходят куда-то. Не знаю, как наши родители выносили это все»
3сегодня, 18:35
Роман Костомаров станет ведущим шоу «Работяги» на телеканале «Пятница»
11сегодня, 18:30
Джейсон Браун: «Главная цель в этом году — провести полный сезон. Моя долгосрочная цель, очевидно, Олимпийские игры в Милане»
25сегодня, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е
3сегодня, 19:12
Гран-при среди юниоров. Хагара, Гартунг, Санчес, Какиучи, Леванди выйдут на лед с короткими программами
1сегодня, 17:30Live
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
1сегодня, 17:23
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
сегодня, 13:02
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
19сегодня, 12:41
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Лопарева и Бриссо – 2-е
сегодня, 11:35
WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
5вчера, 17:10
Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»
2вчера, 14:12
Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»
1 октября, 18:51
Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
21 октября, 13:51