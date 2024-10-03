Ковалев о пропуске сезона из-за травмы: «Были мысли и о завершении карьеры, и о смене тренера»

Артем Ковалев признался, что думал о завершении карьеры, пока был травмирован.

Фигурист пропустил прошлый сезон из-за перелома ноги. Сегодня он выступил на чемпионате Москвы и занял четвертое место в короткой программе с результатом 80,23 балла.

«Очень неоднозначные ощущения. Очень рад, очень волновался, но получилось неплохо для первого старта за год. Было морально тяжело выходить, очень переживал.

Вначале работали над восстановлением прыжков, чтобы не было травм. Чтобы она не повторилась. Узнал полторы недели назад о том, что еду на этот старт, поэтому пришлось уже физически готовиться, накатывать программы целиком. Катать, катать, катать.

Были мысли и о завершении (карьеры), и о смене тренера. Мысли о завершении были каждый день, пока лежал дома. На лед вышел в январе. Очень много всего было, но потом просто собрался с мыслями и решил, что буду кататься до тех пор, пока со здоровьем все будет в порядке.

Я катал произвольную программу с двумя четверными прыжками. Завтра тоже планирую катать с двумя. Посмотрим, что получится. Надеюсь, все будет гладко.

Какая цель на этот сезон? Бороться, работать, несмотря на то, что были проблемы с ногой. В конце сезона в идеале хотел бы прыгнуть четыре четверных. Думаю, на следующем этапе будем прыгать три. Завтра идем в два четверных. Поэтому думаю, что четыре четверных к финалу вполне реально. Тулуп, сальхов, риттбергер, либо флип, либо лутц», — сказал Ковалев.