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Чемпионат Москвы. Самсонов, Ковалев, Федоров, Анисимов, Рухин выступят с короткими программами

3 октября на чемпионате Москвы фигуристы представят короткие программы.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляцияMainstream.

Первая разминка

1. Никита Сенцов

2. Кирилл Кропылев

3. Кирилл Сарновский

4. Григорий Федоров

5. Андрей Мухортов

Вторая разминка

6. Кирилл Андрусик

7. Артемий Маринин

8. Егор Рухин

9. Даниил Самсонов

10. Артем Ковалев

11. Андрей Анисимов

Расписание чемпионата Москвы: там выступят Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
logoАртем Ковалев
Егор Рухин
logoДаниил Самсонов
Кирилл Сарновский
Андрей Мухортов
Андрей Анисимов
Чемпионат Москвы
Григорий Федоров
Кирилл Андрусик
Никита Сенцов
Кирилл Кропылев
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