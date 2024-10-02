Чемпионат Москвы. Самсонов, Ковалев, Федоров, Анисимов, Рухин выступят с короткими программами
3 октября на чемпионате Москвы фигуристы представят короткие программы.
Чемпионат Москвы по фигурному катанию
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
1. Никита Сенцов
2. Кирилл Кропылев
5. Андрей Мухортов
Вторая разминка
7. Артемий Маринин
8. Егор Рухин
9. Даниил Самсонов
10. Артем Ковалев
11. Андрей Анисимов
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Садкова, Самсонов, Ковалев, Хабибуллина и Княжук, Пасечник и Чиризано
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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