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Даниил Самсонов: «Чтобы бороться за высокие места на ЧР, нужны старшие четверные. Я начал восстанавливать флип, лутц и риттбергер»

Даниил Самсонов рассказал, как изменились его тренировки в группе Тутберидзе.

Сегодня Самсонов занял первое место в короткой программе на чемпионате Москвы с результатом 91,83 балла. 

«Решил принять участие в чемпионате Москвы, потому что понимаю, что это нужно сейчас. После контрольных прокатов я в этом убедился. На тренировках более‑менее тренировался, вышел на старт, и все вообще прошло не так, себя не ощущал в ногах. Здесь было чуть получше, но то ли мандраж, то ли что‑то повлияло, выходил чуть на ватных ногах. Понимал, что мне нужно сейчас больше стартовать.

На контрольных прокатах, наверное, повлиял мандраж. На следующий день я приехал в Москву, возобновил тренировки, все было более‑менее. Никаких причин для плохих прокатов не было. Большая публика чуть на тебя давит. Наверное, из‑за этого нервничал, не хватает соревновательного опыта. Я точно не знаю, как это исправить, но думаю, что сейчас вернемся в соревновательный ритм, и потихоньку все наладится. Как показал прошлый сезон, на последнем старте я хорошо выступил. Возможно, к концу сезона только привык. Чтобы в этом сезоне такое не повторилось, решили выступить здесь.

Систему тренировок немного поменяли. Обычно мы на тренировках катаем программы и понимаем, что у нас есть возможность переката. После контрольных прокатов мы поняли, что у нас есть только одно включение без возможности перекатывания программы. Надо максимально собираться с головой на одну попытку проката. В основном только это поменяли и количество прыжков.

Есть ли в планах усложнение контента? Когда ставили короткую программу, обсуждали с тренерами, сколько четверных вставлять, но все сошлись на том, что в короткой программе не такая большая разница между баллами. Если ты чисто катаешь с одним четверным и все остальное доделываешь на хорошем уровне, то ты можешь с таким контентом бороться за высокие места. В короткой программе можно не гнаться за четверными.

В произвольной программе я сразу сказал, что надо усложняться максимально. Можно выиграть пару‑тройку баллов точно. После контрольных прокатов мы с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) поговорили, что если хотим бороться за высокие места на чемпионате России, на этапах Гран‑при, то нам нужны старшие четверные. Это флип, лутц и риттбергер. Я начал опять восстанавливать их.

Начал с четверного флипа. Чуть‑чуть пробовал четверной лутц, но он пока тяжеловато идет. Флип с первой тренировки сразу же получился. Надеюсь, что до завтрашнего дня ничего не изменится, но завтра я планирую вместо первого четверного тулупа исполнять четверной флип», — сказал Самсонов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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