Чернышова и Вильчик пропустят Гран-при в Казани из-за травмы спины у партнерши

Чернышова и Вильчик пропустят Гран-при в Казани из-за травмы партнерши.

Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик , выступающие в паре, пропустят этап Гран-при России в Казани из-за травмы спины у партнерши.

Соревнования пройдут с 8 по 9 ноября. На прошлом этапе Гран-при в Красноярске дуэт занял восьмое место.

«Травма достаточно неприятная, уже полгода не проходит. Должны были ехать на этап в Магнитогорск, но не успели подготовиться из‑за травмы, поэтому поехали в Красноярск. Там на тренировке заболела спина, но все‑таки попробовали выступить. Поэтому к Казани тоже не успеем. Приняли решение вылечиться. Когда будем полностью готовы, будем выступать», – рассказала Чернышова.