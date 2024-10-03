Даниил Самсонов: «Проблем с мотивацией у меня точно нет, мне еще есть что доказать»

Даниил Самсонов заявил, что у него нет проблем с мотивацией.

— ISU продлил отстранение. На тебя это сейчас как‑то влияет?

— Немного, конечно, обидно, но наша федерация старается, чтобы компенсировать это. Проблем с мотивацией у меня точно нет, потому что я понимаю, что мне еще надо себя показывать, мне еще есть что доказать.

На мне, наверное, это не сильно сказалось, поскольку у меня еще, я надеюсь, долгая карьера будет. Надеюсь, что успею покататься на международной арене.

Я об этом не думаю. Прихожу на тренировки каждый день, понимая, что у меня в этом сезоне на чемпионат России есть какая‑то цель, на Гран‑при цели есть. Хочется потихоньку стремиться к ним, — сказал Самсонов .