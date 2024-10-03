Даниил Самсонов: «Проблем с мотивацией у меня точно нет, мне еще есть что доказать»
Даниил Самсонов заявил, что у него нет проблем с мотивацией.
— ISU продлил отстранение. На тебя это сейчас как‑то влияет?
— Немного, конечно, обидно, но наша федерация старается, чтобы компенсировать это. Проблем с мотивацией у меня точно нет, потому что я понимаю, что мне еще надо себя показывать, мне еще есть что доказать.
На мне, наверное, это не сильно сказалось, поскольку у меня еще, я надеюсь, долгая карьера будет. Надеюсь, что успею покататься на международной арене.
Я об этом не думаю. Прихожу на тренировки каждый день, понимая, что у меня в этом сезоне на чемпионат России есть какая‑то цель, на Гран‑при цели есть. Хочется потихоньку стремиться к ним, — сказал Самсонов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости