Бестемьянова о деле Валиевой: «Нужно просто двигаться дальше, а не копить ненависть. Нас никогда на международной арене не любили»

Бестемьянова о деле Валиевой: нужно двигаться дальше, а не копить ненависть.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил Валиеву титула чемпионки Европы-2022 из-за дисквалификации. Золото перешло к Анне Щербаковой, серебро – Александре Трусовой, а бронза – бельгийке Луне Хендрикс.

«Было ожидаемо, что у Валиевой заберут золото чемпионата Европы. Сразу после дисквалификации стало понятно, что и медалей ее тоже лишат. Нужно просто двигаться дальше, а не копить ненависть. Нас никогда на международной арене не любили. Российским спортсменам просто нужно быть настолько сильными, чтобы не давать никаких поводов для подобных историй», – сказала Бестемьянова.

Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию из-за положительного теста на триметазидин. Срок наказания отсчитывается с 25 декабря 2021-го – с этой даты все ее спортивные результаты были аннулированы.