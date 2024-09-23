Кубок Санкт-Петербурга. Даниелян, Соловьев, Угожаев и Полянский выйдут на лед с короткими программами
23 сентября на Кубке Санкт-Петербурга мужчины выступят с короткими программами.
1-й этап
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:05 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Илья Строганов
2. Данил Федосимов
3. Николай Угожаев
4. Артур Даниелян
5. Максим Каленчук
Вторая разминка
6. Николай Логинов
7. Кирилл Власов
8. Семен Соловьев
9. Михаил Полянский
10. Михаил Терновский
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости