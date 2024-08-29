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  • Семененко, Дикиджи, Алиев, Ветлугин, Гущина, Фролова, Мишина и Галлямов выступят на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга
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Семененко, Дикиджи, Алиев, Ветлугин, Гущина, Фролова, Мишина и Галлямов выступят на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга

Стал известен состав участников контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга

Прокаты пройдут 29-30 августа. 

Мужчины: Михаил Терновский, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Александр Поветкин, Федор Зонов, Михаил Полянский, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Матвей Ветлугин.

Женщины: Елизавета Киселева, Виктория Нестерова, Арина Кшецкая, Ксения Гущина, Анна Фролова, Людмила Фурсова.

Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Ясмина Кадырова – Илья Миронов.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Артем Крылов, Ульяна Ермакова – Егор Петров, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Обсудим?»
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
logoДмитрий Алиев
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoЕвгений Семененко
logoконтрольные прокаты
logoАртур Даниелян
logoМатвей Ветлугин
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Александр Акимов
Илья Миронов
logoЯсмина Кадырова
logoГлеб Лутфуллин
Анна Фролова
logoВладислав Дикиджи
Егор Петров
Михаил Полянский
Семен Соловьев
Данил Федосимов
Федор Зонов
Алиса Абдуллина
Арина Кшецкая
Михаил Терновский
Ксения Гущина
Алексей Карпов
Александр Поветкин
Людмила Фурсова
Ульяна Ермакова
Артем Крылов
Дарья Андреева
Виктория Нестерова
Алиса Блинникова
Елизавета Киселева
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