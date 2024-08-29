Семененко, Дикиджи, Алиев, Ветлугин, Гущина, Фролова, Мишина и Галлямов выступят на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга
Стал известен состав участников контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга
Прокаты пройдут 29-30 августа.
Мужчины: Михаил Терновский, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Александр Поветкин, Федор Зонов, Михаил Полянский, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Матвей Ветлугин.
Женщины: Елизавета Киселева, Виктория Нестерова, Арина Кшецкая, Ксения Гущина, Анна Фролова, Людмила Фурсова.
Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Ясмина Кадырова – Илья Миронов.
Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Артем Крылов, Ульяна Ермакова – Егор Петров, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Обсудим?»
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