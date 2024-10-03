Ари Закарян: «Малинин работает над собой как одержимый. В свои 19 лет он имеет мозги абсолютно зрелого и очень умного человека»

Спортивный агент Ильи Малинина Ари Закарян рассказал о работе с фигуристом.

— Я искренне горжусь тем, что нахожусь рядом с таким спортсменом. Даже когда Илья просто выходит на лед и катается, наблюдать за ним — невероятное удовольствие. Это касается не только прыжков и техники. Он скользит очень круто.

— В начале взрослой карьеры Малинина чаще упрекали в недостатке этого компонента.

— Сейчас я бы назвал скольжение громадной заслугой самого Ильи, потому что он работает над этим больше, чем кто-либо из фигуристов, которых я когда-либо видел в нашем виде спорта. А я, поверьте, видел очень многих. Илья вообще работает над собой как одержимый. В свои 19 лет он имеет мозги абсолютно зрелого и очень умного человека. Сейчас у нас готовится к выходу его мерч, линия одежды, которая, надеюсь, будет отличаться от линеек многих других атлетов.

Мы намерены много экспериментировать как с дизайном, так и с ассортиментом. Илья очень любит сочетание черного с золотом, поэтому стартовую коллекцию мы выдержали в этих цветах. Но и здесь тоже прорабатываем самые различные варианты. В свое время Майкл Джордан сделал Nike тем брендом, который все мы знаем сейчас, и я вижу в Малинине человека, который способен точно так же развивать в этом направлении спортивную моду. Да и не только спортивную. Илья любит выглядеть стильно, сам занимается своим гардеробом, у него есть вкус. Иногда его упрекают за то, что одевается чересчур броско, но не стоит забывать, что он все еще тинейджер.

— Который бежит после катка рубиться в компьютерные игры?

— Да, он это любит. Он зависает на Twitch, когда у него есть свободное время, делает прямые трансляции. Я сейчас усиленно работаю над возможностью сделать серьезный проект из этого тоже. Компьютерные игры на сегодняшний день — это совершенно другая сфера коммерческой деятельности.

— Почему вы считаете, что Малинин может кого-то в этой сфере заинтересовать, если он не топ-игрок?

— Илья на самом деле очень неплох. Серьезно рубится, например, с Шомой Уно, а тот имеет очень высокий статус то ли в мировом, то ли в японском рейтинге. То есть реально крут, — сказал Закарян.