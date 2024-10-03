  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ари Закарян: «Малинин работает над собой как одержимый. В свои 19 лет он имеет мозги абсолютно зрелого и очень умного человека»
7

Ари Закарян: «Малинин работает над собой как одержимый. В свои 19 лет он имеет мозги абсолютно зрелого и очень умного человека»

Спортивный агент Ильи Малинина Ари Закарян рассказал о работе с фигуристом.

— Я искренне горжусь тем, что нахожусь рядом с таким спортсменом. Даже когда Илья просто выходит на лед и катается, наблюдать за ним — невероятное удовольствие. Это касается не только прыжков и техники. Он скользит очень круто.

— В начале взрослой карьеры Малинина чаще упрекали в недостатке этого компонента.

— Сейчас я бы назвал скольжение громадной заслугой самого Ильи, потому что он работает над этим больше, чем кто-либо из фигуристов, которых я когда-либо видел в нашем виде спорта. А я, поверьте, видел очень многих. Илья вообще работает над собой как одержимый. В свои 19 лет он имеет мозги абсолютно зрелого и очень умного человека. Сейчас у нас готовится к выходу его мерч, линия одежды, которая, надеюсь, будет отличаться от линеек многих других атлетов.

Мы намерены много экспериментировать как с дизайном, так и с ассортиментом. Илья очень любит сочетание черного с золотом, поэтому стартовую коллекцию мы выдержали в этих цветах. Но и здесь тоже прорабатываем самые различные варианты. В свое время Майкл Джордан сделал Nike тем брендом, который все мы знаем сейчас, и я вижу в Малинине человека, который способен точно так же развивать в этом направлении спортивную моду. Да и не только спортивную. Илья любит выглядеть стильно, сам занимается своим гардеробом, у него есть вкус. Иногда его упрекают за то, что одевается чересчур броско, но не стоит забывать, что он все еще тинейджер.

— Который бежит после катка рубиться в компьютерные игры?

— Да, он это любит. Он зависает на Twitch, когда у него есть свободное время, делает прямые трансляции. Я сейчас усиленно работаю над возможностью сделать серьезный проект из этого тоже. Компьютерные игры на сегодняшний день — это совершенно другая сфера коммерческой деятельности.

— Почему вы считаете, что Малинин может кого-то в этой сфере заинтересовать, если он не топ-игрок?

— Илья на самом деле очень неплох. Серьезно рубится, например, с Шомой Уно, а тот имеет очень высокий статус то ли в мировом, то ли в японском рейтинге. То есть реально крут, — сказал Закарян. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
Ари Закарян
logoсборная США
мужское катание
logoИлья Малинин
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ари Закарян: «У меня запланирована премьера большого турнира по экстремальному катанию. ЧМ среди профессионалов станет следующим шагом»
14сегодня, 15:47
Илья Малинин: «Я пробую пятерной прыжок – это реально. Но для показа на соревнованиях он еще не готов»
2930 сентября, 06:39
Lombardia Trophy. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Сато – 3-й, Миура – 4-й, Эгадзе – 5-й
6115 сентября, 16:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Чжи А Син выиграла короткую программу, Окада – 2-я, Пеццетта – 3-я
512 минут назад
Мемориал Дениса Тена. Шайдоров выиграл короткую программу, Эгадзе – 2-й, Литвинцев – 3-й, Грассль – 6-й
5540 минут назад
Мемориал Панина. Юниоры. Касинс и Брегей победили, Щербинина и Петров – 2-е, Чернышова и Вильчик – 3-и
18сегодня, 16:33
Тренер Валиевой по физподготовке: «После перерыва она была в такой форме, что не сразу понятно, что перед вами олимпийский атлет. Но 2-3 недели тренировок — и ее прыжки появились снова»
12сегодня, 16:23
Ари Закарян: «У меня запланирована премьера большого турнира по экстремальному катанию. ЧМ среди профессионалов станет следующим шагом»
14сегодня, 15:47
Галлямов о выступлении Хендрикс: «Буква V – Vulgar»
52сегодня, 15:16Видео
Тарасова о Базылюк: «Не каждому выдающемуся мужчине подвластна такая программа. А она сделала!»
20сегодня, 14:37
Лев Лазарев: «Пока не получается стабильно выкатывать пять четверных на тренировке»
12сегодня, 14:27
Арсений Федотов: «Откатал не очень, есть много над чем думать. Первое место, конечно, радует, но это не основное»
9сегодня, 14:20
Shanghai Trophy. Чха Чжун Хван выиграл короткую программу, Васильев – 2-й, Браун – 3-й
26сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Хагара, Гартунг, Санчес, Какиучи, Леванди выйдут на лед с короткими программами
18 минут назад
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
114 минут назад
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
сегодня, 13:02
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
17сегодня, 12:41
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Лопарева и Бриссо – 2-е
сегодня, 11:35
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов, Фефелова и Валов, Хорт и Читипаховян представят произвольные танцы
3сегодня, 06:03
WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
5вчера, 17:10
Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»
2вчера, 14:12
Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»
1 октября, 18:51
Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
21 октября, 13:51