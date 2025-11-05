2

Ляшенко о Липницкой: «Юлия Вячеславовна – понимающая. Мы соблюдаем субординацию, но общаемся достаточно близко»

Анна Ляшенко: Липницкая – справедливый и понимающий тренер.

Фигуристка Анна Ляшенко рассказала, как начала тренироваться у олимпийской чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой.

– В какой момент переехали в Москву и перешли в группу Юлии Липницкой?

– Если говорить честно, то мы никогда не рассматривали переезд в Москву, и особенно ради фигурного катания. Я спокойно тренировалась в Ростове, выступала на местных и коммерческих соревнованиях, выполняла разряд за разрядом, отбиралась на межрегиональные и всероссийские соревнования. Ездила на сборы к Кириллу Давыденко, потом наш тренер приглашал Полину Цурскую. Она только завершила спортивную карьеру и проводила мастер-классы.

И тут случилась пандемия, а я только запрыгала все тройные и выучила каскады три-три. Тогда нас одномоментно закрыли на карантин. Мы занимались по видеосвязи, это были только «сухие» тренировки. Но я каждый день надевала коньки и ходила в них по квартире, очень переживала, что ноги отвыкнут от коньков и мне будет сложно привыкать к ним после значительного отсутствия льда. Через три месяца мы вышли на лед, но из-за постоянных вспышек ковида каток продолжали периодически закрывать.

А сезон уже начался, были поставлены программы, мы готовились к соревнованиям. И вот после очередного закрытия на две недели мы с мамой поехали в Москву на сборы, чтобы не терять форму. Именно в то время мы абсолютно случайно договариваемся на просмотр в группу к Юлии Вячеславовне. Понятно, что на тот момент я была не в самой лучшей форме: сказалось отсутствие полноценных тренировок. Я пошла просто на час дополнительного льда. Почему бы и нет? Но, как оказалось, осталась и тренируюсь по сей день.

– Как проходила первая тренировка? Переживали?

– Я помню, что переживала и волновалась. У меня никак не получался тройной лутц, хотя я его нормально прыгала. Что-то он не шел.

– Сразу ли вас взяли в группу?

– Да, Юлия Вячеславовна сразу предложила остаться, но тренироваться в ее группе я начала только спустя 1,5 месяца. Что очень интересно, Юлия Вячеславовна задала два вопроса: «Как выступаю на соревнованиях?» – ответ был: «По-разному», и второй вопрос: «Какие у вас травмы, в смысле, что болит: спина, колени?» Тогда этот вопрос поставил маму в тупик, а ответ, что «ничего не болит» – очень удивил Юлию Вячеславовну. Сейчас, конечно, пройдя определенный путь в фигурном катании, я понимаю, что тогда имела в виду Юлия Вячеславовна.

Также стало понятно, что Ирина Владимировна [Деминова] была права, когда контролировала количество тренировок и не разрешала больше трех часов льда. Она была за долгий и здоровый путь спортсменов. С другой стороны – на школьном льду находилось две-три группы одновременно, это до 35 человек. Мы могли почти всю тренировку отрабатывать подводящие и совсем мало прыгать. Ох, как это не нравилось, хотелось прыгать-прыгать. И холодно было очень.

Теперь я знаю, что долгая отработка правильных подводящих помогла мне выучить все тройные прыжки без особых усилий и главное — больных падений и травм. Добавлю, что наш тренер никогда не торопила нас. Мы защищали разряды согласно требованиям. Это означает, что двойной аксель и тройные прыжки у меня появились только в программе первого спортивного разряда.

– Какой тренер Юлия Вячеславовна? Строгий?

– Справедливый.

– Вы говорили, что она вам как мама. Можете к ней обратиться за советом, пошутить?

– Могу, это точно. Юлия Вячеславовна – понимающая. Мы соблюдаем субординацию, но общаемся достаточно близко.

– Смотрели ли вы ее выступления?

– Смотрела, но уже намного позже Олимпиады. Потому что на Олимпиаде я еще даже не знала, что такое фигурное катание.

– Какая ее любимая программа?

– «Список Шиндлера», – сказала Ляшенко.

