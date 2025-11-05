Ляшенко о том, кто из фигуристов для нее пример: «Катание Косторной, артистизм Медведевой, вращения Липницкой, прыжки Трусовой и Малинина»

Анна Ляшенко: катание Косторной и прыжки Трусовой – пример для меня.

Фигуристка Анна Ляшенко рассказала, чьи прыжки и катание нравятся ей больше всего.

– Кто из фигуристов является для вас примером?

– Катание Алены Косторной и ее тройной аксель – это прям вот я не могу. Артистизм Евгении Медведевой , вращения Юлии Липницкой и ее затяжки, бильманы – это просто что-то с чем-то. Прыжки Александры Трусовой и трюки и прыжки Ильи Малинина .

– Может, уже успели пообщаться с Аленой Косторной или Александрой Трусовой? Не пересекаетесь?

– Не пересекались. Мы катались в ледовом шоу два года назад, но они были в отдельных раздевалках, поэтому особо не контактировали.

– Евгений Плющенко не приходит к вам на тренировки?

– Он иногда приезжает к нам на арену, но они в Подмосковье, а мы в Москве тренируемся, поэтому это происходит достаточно редко.

– В прошлом сезоне вы заходили на тройной аксель. Прыгаете ли его сейчас?

– Работаем, учим. Всему свое время. Я двойной аксель тоже не могла два года выпрыгнуть, когда его уже все девчонки из группы прыгали. У каждого свой путь, – сказала Ляшенко.