Илья Малинин: «Я пробую пятерной прыжок – это реально. Но для показа на соревнованиях он еще не готов»

Американский фигурист Илья Малинин готовит пятерной прыжок к соревнованиям.

«Пятерной прыжок возможен. Я пробую его, но до совершенства еще далеко, хотя это все же реально. Но для показа на соревнованиях он еще не готов», – рассказал Малинин.

Малинин стал первым в истории, кому удалось чисто сделать четверной аксель на соревнованиях.