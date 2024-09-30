Илья Малинин: «Я пробую пятерной прыжок – это реально. Но для показа на соревнованиях он еще не готов»
Американский фигурист Илья Малинин готовит пятерной прыжок к соревнованиям.
«Пятерной прыжок возможен. Я пробую его, но до совершенства еще далеко, хотя это все же реально. Но для показа на соревнованиях он еще не готов», – рассказал Малинин.
Малинин стал первым в истории, кому удалось чисто сделать четверной аксель на соревнованиях.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sportweek
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