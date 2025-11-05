Майя и Алекс Шибутани будут выступать с произвольным танцем, с которым 9 лет назад взяли серебро ЧМ

Майя и Алекс Шибутани выступят с танцем, с которым 9 лет назад взяли серебро ЧМ.

Американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани в олимпийском сезоне будут выступать с произвольным танцем, поставленным на песню Fix It группы Coldplay.

Шибутани уже выступали с танцем на этот трек – 9 лет назад с этой программой они взяли серебряные медали чемпионата мира-2016 в Бостоне.

Саму программу изменили – добавили японскую эстетику и философию. Темой стала техника кинцуги – когда разбитую чашку восстанавливают, подчеркивая трещину, а не маскируя ее.

Фигуристы не выступали на соревнованиях с Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Спортсмены заявлены на NHK Trophy в Японии, который пройдет с 7 по 9 ноября в Осаке.