В нейросетевом треке из ритм-танца Мразковой и Мразека обнаружили плагиат

В нейросетевом треке из ритм-танца Мразковой и Мразека обнаружили плагиат.

В треке из ритм-танца чешских фигуристов Катержины Мразковой и Даниэля Мразека, который был написан нейросетью, обнаружили плагиат.

В первой части ритм-танца фигуристы использовали нейросетевой трек в стиле 90-х и группы Bon Jovi – чтобы попасть в тему сезона и не разбираться с правами на музыку.

Однако выяснилось, что его текст почти полностью совпадает с текстом реальной песни – «You Get What You Give» группы New Radicals.

На это обратила внимание автор Спортса’’ Полина Крутихина, заметив блог иностранного болельщика фигурного катания. Теперь болельщик намерен написать солисту New Radicals, чтобы тот предпринял меры.

Фигуристы устали бороться за права на музыку – и станцевали под трек, написанный нейросетью

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Figure Skating for Baseball Nerds
logoсборная Чехии
танцы на льду
Даниэль Мразек
Катержина Мразкова
