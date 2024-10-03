Ари Закарян: «У меня запланирована премьера большого турнира по экстремальному катанию. ЧМ среди профессионалов станет следующим шагом»
Закарян является спортивным агентом чемпиона мира Ильи Малинина.
— Идею проводить в США открытые предсезонные прокаты по тому же принципу, что они проводятся в России, я лоббировал довольно активно и рад, что ее реализовали. Кроме этого, у меня в Вашингтоне запланирована премьера большого турнира по экстремальному катанию.
— Это тот самый чемпионат мира, о котором вы много лет мечтали?
— Не готов пока называть это чемпионатом, поэтому мы выбрали для дебюта другое название — Xtreme Ice World Premiere. Объясню: если вести речь о чемпионате мирового масштаба, должен быть прежде всего соответствующий уровень участников. Я же пока просто не знаю, какой состав получится собрать. Вот мы и решили сделать первый турнир несколько выставочного характера — провести первое в мире экстремальное шоу на льду.
Но цель остается прежней: превратить этот турнир в полноценный чемпионат мира в нескольких категориях: фристайл, жонглирование, хулахуп, полет, комедия и адажио — когда между собой соревнуются спортивные пары без традиционных фигурнокатательных элементов.
Отчасти в таком жанре катаются те, кто выступает в шоу на крупных круизных судах. Раньше такое практиковалось в Holiday on Ice — всевозможные акробатические трюки, крутилки вниз головой и так далее.
— Одно время, помню, вы хотели возродить формат чемпионатов мира среди профессионалов, как те, что 25 лет в конце прошлого века проводил в Вашингтоне легендарный Дик Баттон. Идея еще жива?
— Абсолютно жива. Я бы сказал, что это станет следующим шагом. Сейчас для реализации подобного проекта просто не хватает времени. Все мои силы, мозги, энергетика полностью принадлежат Малинину и его команде. Это главный прицел, поскольку до Олимпийских игр осталось всего полтора года, — сказал Закарян.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий