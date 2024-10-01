Шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» пройдет в Санкт-Петербурге с 26 декабря по 7 января. В ролях – Загитова, Синицина и Кацалапов

Татьяна Навка представит в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Лебединое озеро».

Шоу будет проходить в спорткомплексе «Юбилейный» с 26 декабря по 7 января.

В спектакле примут участие фигуристы Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Артур Гачинский. Билеты продаются на сайте Navka Show.