Шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» пройдет в Санкт-Петербурге с 26 декабря по 7 января. В ролях – Загитова, Синицина и Кацалапов
Татьяна Навка представит в Санкт-Петербурге ледовое шоу «Лебединое озеро».
Шоу будет проходить в спорткомплексе «Юбилейный» с 26 декабря по 7 января.
В спектакле примут участие фигуристы Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Артур Гачинский. Билеты продаются на сайте Navka Show.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Navka Show
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