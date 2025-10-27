  • Спортс
  • Вайцеховская о судействе в танцах на Гран-при в Магнитогорске: «Лидерам жестко обрезали компоненты, опустили на землю. А второй эшелон это не коснулось вообще никак»
16

Вайцеховская о судействе в танцах на Гран-при в Магнитогорске: «Лидерам жестко обрезали компоненты, опустили на землю. А второй эшелон это не коснулось вообще никак»

Елена Вайцеховская высказалась о судействе в танцах на Гран-при в Магнитогорске.

«Пока летели в Москву из славного города Магнитогорска, еще раз просмотрела танцевальные протоколы и поняла, как мне кажется, что именно в них было не так. Похоже, что негласное распоряжение ФФККР попридержать оценки, чтобы у лидеров не сносило крышу от собственного величия, только лидеров и коснулось. Им реально жестко обрезали компоненты, опустили на землю, так сказать.

А вот второй эшелон это не коснулось вообще никак. И вышло, что из-за единственной, пусть и очень грубой ошибки Лизы Пасечник в дорожке шагов (а паре и без этого закрутили гайки в оценках по максимуму) впереди оказались не только Лиза Шичина и Павел Дрозд, но и Софья Шевченко с Андреем Ежловым, что для последних большая удача, но по сути – нонсенс.

И те, и другие молодцы, конечно, выдали максимум, но общий уровень катания, при всем уважении к этим дуэтам, все-таки пока объективно пониже, чем у Пасечник/Чиризано.

Как раньше писали в этих ваших инетах – имхо», – написала журналист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
logoЕлизавета Пасечник
танцы на льду
logoДарио Чиризано
Софья Шевченко
ФФККР
logoСерия Гран-при России
Елена Вайцеховская
logoсборная России
logoПавел Дрозд
Елизавета Шичина
Андрей Ежлов
Звезды Магнитки
